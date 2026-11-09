Colas en Jysk para conseguir el banco de almacenaje más elegante para el otoño: disponible en 4 colores por 99 €

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LO ESENCIAL Las claves Jysk lanza el banco Badsted con almacenaje por 99 euros, una solución práctica y estética para combatir la falta de espacio en el hogar. Cuenta con un diseño moderno, tapizado en 4 colores, estructura con patas de roble natural y materiales resistentes como madera de álamo y poliéster. Ofrece un compartimento bajo la tapa abatible para guardar calzado o mantas, soporta hasta 110 kg y pesa solo 12 kg para moverlo con facilidad. Sus medidas de 95 cm de ancho, 45 cm de alto y 37 cm de profundidad lo hacen ideal para el recibidor, el pie de cama o el salón.

Uno de los problemas más comunes en la mayoría de familias es la falta de espacio y el desorden en algunas zonas de casa, como recibidores, pasillos o dormitorios.

Frente a esta situación, cada vez es más habitual recurrir a piezas de mobiliario que ofrezcan una doble función sin renunciar a la estética.

Precisamente, el banco Badsted con almacenaje de Jysk, disponible por solo 99 euros, se presenta como un ejemplo concreto de esta tendencia, combinando asiento y almacenamiento en un formato compacto y versátil.

Banco Badsted. Jysk.

El banco presenta un diseño elegante y moderno, capaz de integrarse con facilidad en diferentes estilos de interiores.

Su tapizado, disponible en hasta 4 colores diferentes, acompañado de una estructura en roble natural, aporta calidez y armonía visual, mientras que las patas de madera maciza elevan ligeramente el mueble, otorgándole ligereza y estabilidad al mismo tiempo.

Los materiales utilizados, como MDF y contrachapado de álamo en la estructura y poliéster en el tapizado, equilibran resistencia, confort y un coste accesible, manteniendo la calidad necesaria para un uso cotidiano.

En términos de dimensiones, el banco mide 95 cm de ancho, 45 cm de alto y 37 cm de profundidad, medidas que lo sitúan en el estándar de bancos de recibidor o pie de cama.

Banco Badsted. Jysk.

Su altura resulta ergonómica para sentarse al calzarse o para servir como asiento auxiliar, mientras que su peso aproximado de 12 kg permite trasladarlo con facilidad sin comprometer la estabilidad.

Además, el asiento está equipado con un compartimento de almacenaje bajo la tapa abatible, ideal para guardar calzado, mantas, accesorios o cualquier objeto que se quiera mantener ordenado, pero al alcance de la mano.

El Badsted también destaca por su capacidad y durabilidad. Soporta hasta 110 kg, gracias a su marco reforzado y a la distribución uniforme del peso proporcionada por sus patas independientes.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Puede colocarse en el recibidor como banco zapatero, en el dormitorio como pie de cama con espacio de almacenaje, en el vestidor como soporte funcional o incluso en el salón como asiento adicional para visitas.