Llega a Lidl la estantería auxiliar con tres baldas para ampliar el almacenaje: dos colores por 16,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl pone a la venta un carrito estantería auxiliar con tres baldas por 16,99 euros para resolver la falta de espacio en el hogar. El mueble soporta hasta 45 kilos de peso en total (15 kilos por estante) y sus medidas son 46 x 35 x 78,5 centímetros. Incluye cuatro ruedas (dos de ellas con sistema de bloqueo) y cuatro ganchos de plástico para colgar pequeños accesorios. Está disponible en dos colores, lo que facilita adaptarlo a la cocina, el baño o cualquier otra estancia como almacenaje extra.

Uno de los problemas más habituales en muchas casas es la falta de espacio para guardar todas las cosas que acumulamos en el día a día. Una situación que se hace especialmente evidente en la cocina.

Por eso, encontrar soluciones de almacenaje que permitan aprovechar cada rincón sin necesidad de hacer grandes cambios en casa puede marcar la diferencia.

Lidl tiene a la venta una propuesta que puede resultar especialmente práctica para estos casos: un carrito auxiliar que permite ganar espacio de almacenamiento, por solo 16,99 euros.

Carrito auxiliar. Lidl.

Se trata de un mueble auxiliar con un diseño moderno y tres estantes que permiten distribuir los objetos en diferentes alturas.

De esta manera, puede utilizarse para guardar desde botes de conservas, especias y pequeños utensilios de cocina hasta productos de uso cotidiano que habitualmente terminan ocupando espacio en la encimera.

Una de sus principales ventajas es que no necesita permanecer en un lugar fijo. El carrito incorpora cuatro ruedas que facilitan su desplazamiento por las distintas estancias de la casa. Además, dos de ellas cuentan con un sistema de bloqueo para mantenerlo estable cuando se quiera dejar en una posición determinada.

Otro de los detalles que incorpora son cuatro ganchos de plástico, pensados para colgar pequeños accesorios y aprovechar todavía más el espacio disponible.

Carrito auxiliar. Lidl.

En cuanto a sus características técnicas, tiene unas medidas de 46 centímetros de ancho, 35 centímetros de profundidad y 78,5 centímetros de altura.

También destaca su capacidad de carga: cada uno de sus tres estantes puede soportar un máximo de 15 kilos, por lo que ofrece una capacidad total de hasta 45 kilos si se distribuye el peso respetando el límite de cada balda.

Además, y aunque está especialmente pensado para utilizarse en la cocina y el comedor, su disponibilidad en dos colores diferentes permite integrarlo en otros espacios de casa.

Puede convertirse en un espacio adicional de almacenaje en el baño, servir para organizar productos de limpieza o utilizarse como mueble auxiliar en otras habitaciones.