Para quitar las manchas de hierba de la ropa no basta con agua: los expertos recomiendan un tratamiento con enzimas

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LO ESENCIAL Las claves Lavar solo con agua no basta para eliminar las manchas de hierba debido a su combinación de pigmentos vegetales y componentes orgánicos. El American Cleaning Institute recomienda pretratar la prenda con detergentes o quitamanchas que contengan enzimas como la proteasa antes del lavado. Es crucial actuar con rapidez y dejar actuar el producto enzimático entre 10 y 15 minutos sin frotar con demasiada fuerza. Se aconseja no usar la secadora si la mancha persiste, ya que el calor puede fijar los restos visibles en el tejido.

Una caída en el césped puede dejar en unos pantalones una mancha verde bastante más difícil de quitar de lo que parece. Pasarla simplemente por agua no siempre consigue eliminar los restos adheridos a las fibras.

Las manchas de hierba combinan pigmentos vegetales con otros componentes orgánicos. Por eso el American Cleaning Institute recomienda pretratarlas con un producto que contenga enzimas antes de meter la prenda en la lavadora.

Actuar pronto también ayuda. Cuanto más tiempo permanece la mancha sobre el tejido, más difícil puede resultar retirarla completamente después.

Ayudan a romper la suciedad

Las enzimas son ingredientes presentes en muchos detergentes y quitamanchas. Su función es descomponer determinados tipos de suciedad para facilitar que el lavado pueda arrastrarla.

No todas trabajan sobre lo mismo. El American Cleaning Institute explica que las proteasas actúan sobre manchas de origen proteico y las incluye entre las útiles frente a restos de hierba.

Por eso conviene revisar la etiqueta del detergente. Ingredientes terminados en “-asa”, como proteasa, lipasa o amilasa, indican la presencia de diferentes enzimas.

El ACI recomienda aplicar el tratamiento y dejar tiempo para que actúe. En productos enzimáticos, pueden ser necesarios al menos entre 10 y 15 minutos, según las instrucciones del fabricante.

Lavar según la etiqueta

Para manchas más antiguas, el tiempo puede ser mayor. Los productos de prelavado enzimático también pueden utilizarse mediante remojo antes de introducir la ropa en la máquina.

No hace falta frotar con mucha fuerza. Un tratamiento agresivo puede extender la marca o deteriorar algunos tejidos antes de que el producto haya tenido tiempo de actuar.

Una vez pretratada la zona, la prenda puede lavarse normalmente. La temperatura y el programa deben elegirse siempre según las instrucciones de cuidado del tejido.

Si la mancha continúa visible después del primer ciclo, el ACI recomienda repetir el tratamiento. En prendas compatibles también puede utilizarse después un blanqueador adecuado para el tejido.

Eso no significa recurrir automáticamente a la lejía. Las prendas de color o ciertos materiales pueden dañarse, por lo que debe comprobarse antes si el producto es seguro.

También conviene revisar la mancha antes de utilizar la secadora. El American Cleaning Institute aconseja no aplicar calor mientras todavía queden restos visibles.

Las manchas de hierba están entre las que el propio ACI considera especialmente resistentes. Por eso recomienda tratarlas cuanto antes, en lugar de confiar únicamente en el ciclo normal de lavado.

El agua sigue siendo necesaria, pero no siempre basta por sí sola. La diferencia está en ayudar primero a desprender la suciedad que se ha quedado unida al tejido.

Por eso, ante una rodilla teñida de verde, conviene evitar meter directamente el pantalón en la lavadora. Un pretratamiento con enzimas puede facilitar mucho que la mancha desaparezca durante el lavado.