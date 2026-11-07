Ha llegado a Action el banco de almacenaje más elegante para el otoño: disponible en 4 colores por solo 14,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action vende un banco de almacenaje XL plegable por tan solo 14,95 euros. Tiene unas medidas de 76x37,5x36 cm y está disponible en cuatro colores: beige, blanco, marrón y crema. Soporta un peso máximo de 90 kilos, por lo que sirve también como asiento auxiliar o reposapiés. Su diseño acolchado permite guardar textiles, juguetes u objetos para mantener el espacio ordenado.

El recibidor es un espacio en el que la primera impresión es la que cuenta. Sin embargo, conseguir que esté siempre organizado y libre de zapatos, chaquetas y bolsos no siempre resulta sencillo.

De ahí que contar con soluciones que permitan mantener el orden sin ocupar demasiado espacio sea fundamental, especialmente en casas de tamaño reducido.

Por eso, los bancos de almacenaje cada vez están ganando más protagonismo, como es el caso de este que vende Action por menos de 15 euros.

Puf de almacenaje XL. Action.

Se trata de un modelo rectangular de 76 centímetros de largo, 37,5 centímetros de ancho y 36 centímetros de alto. Además, está disponible en cuatro colores diferentes: beige, blanco, marrón y crema, para facilitar su integración en diferentes estilos decorativos.

Una de las principales características de este artículo es que no se limita a cumplir una función decorativa. Su diseño incorpora un compartimento interior que permite guardar diferentes objetos de uso cotidiano y mantenerlos fuera de la vista.

Por ejemplo, puede utilizarse para almacenar mantas, cojines, textiles de temporada o incluso algunos juguetes, especialmente en habitaciones infantiles.

A esta capacidad de organización se suma la posibilidad de utilizarlo como asiento auxiliar o reposapiés. Según las especificaciones publicadas por Action, el puf soporta una carga máxima de 90 kilos, por lo que puede emplearse como asiento individual, siempre respetando ese límite de peso.

Puf de almacenaje XL. Action.

Su estructura combina varios materiales: madera MDF, gomaespuma, poliéster y polipropileno. Esta composición permite integrar una base estructural con un acabado acolchado, pensado para ofrecer una superficie más confortable.

Asimismo, su formato rectangular y su revestimiento suave hacen que pueda funcionar como un complemento decorativo, además de como solución de almacenamiento.

Otro de sus puntos fuertes es su carácter plegable. Cuando deja de utilizarse, puede desmontarse y guardarse en un armario, una característica especialmente práctica en viviendas pequeñas o en habitaciones donde se necesita liberar espacio de manera puntual.

En cuanto al precio, este es uno de sus principales atractivos. El puf de almacenaje XL está a la venta por solo 14,95 euros.