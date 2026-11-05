Marta Ortega ha traído a Zara Home la vajilla más elegante del otoño: platos, tazas y cuencos desde 5,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Zara Home lanza una vajilla de gres de estética elegante y artesanal con acabado brillante y filo envejecido, ideal para vestir la mesa en las próximas fiestas navideñas. La colección se vende por piezas individuales con precios accesibles que oscilan entre los 5,99 y los 9,99 euros la unidad. La línea incluye platos llanos, hondos, de postre y para pasta, además de boles y tazas para café y té con sus respectivos platos. El gres destaca por ser una cerámica de cocción a alta temperatura, lo que garantiza una estructura compacta, resistente y duradera.

Aunque aún quedan alrededor de dos meses para la época más mágica del año, ya somos muchos los que estamos preparando nuestras casas para recibir a amigos y familiares estas Navidades.

Y qué mejor opción que elegir una vajilla bonita y elegante para dar un toque especial a estos encuentros tan especiales.

Precisamente, desde EL ESPAÑOL hemos dado con un modelo de vajilla de gres con filo envejecido que encaja a la perfección con el espíritu de estas fechas. Está disponible en Zara Home por precios que parten desde los 5,99 euros la unidad.

Vajilla gres filo envejecido. Zara Home.

La propuesta destaca por una estética sencilla, pero con pequeños detalles que marcan la diferencia. Está elaborada en gres y presenta un acabado brillante con efecto envejecido, acompañado de un borde en contraste de color.

Su tonalidad cruda aporta luminosidad y facilita su integración en diferentes estilos decorativos, mientras que el filo oscuro añade un punto de personalidad sin resultar demasiado llamativo.

Uno de sus atractivos es precisamente esa combinación entre una apariencia clásica y un acabado ligeramente desgastado.

El resultado es una vajilla con cierto aire artesanal, que encaja tanto en mesas de inspiración rústica como en ambientes más modernos.

Vajilla gres filo envejecido. Zara Home.

La colección está formada por diferentes piezas que se comercializan por separado, por lo que es posible adquirir solo los platos que interesan.

Además, su diseño permite utilizar las distintas piezas juntas para conseguir una presentación uniforme o mezclarlas con otros elementos de menaje para crear composiciones más personales.

¿Qué piezas incluye?

Entre las opciones disponibles se encuentra el plato llano, de 28 centímetros de diámetro, que Zara Home vende por 6,99 euros.

A este se suma el plato hondo, de 19,5 centímetros, también por 6,99 euros, y el plato de postre, de 20,7 centímetros, cuyo precio es de 5,99 euros.

Para quienes suelen preparar platos de pasta o recetas que necesitan una presentación más amplia, la firma incluye también un plato específico de 27,4 centímetros de diámetro, disponible por 9,99 euros.

La colección se completa con un bol de 15,1 centímetros, que cuesta 5,99 euros, y dos opciones para el café y el té: una taza con asa y plato de 6,4 centímetros de altura y 12,2 de diámetro, por 6,99 euros, y otra de té, de 7,1 centímetros de altura y 15,2 de diámetro, por 8,99 euros.

Material resistente y duradero

En cuanto al material, el gres es una cerámica que se caracteriza por su cocción a altas temperaturas y por su estructura compacta.

La vajilla de gres con filo envejecido está disponible en la página web de Zara Home, con precios que oscilan entre los 5,99 y los 9,99 euros por pieza.