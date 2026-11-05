Llega a Carrefour el mueble aparador con dos puertas más elegante y versátil de la temporada: cuesta 59 euros

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LO ESENCIAL Las claves Carrefour vende un mueble aparador de dos puertas moderno y minimalista por solo 79 euros con envío gratis incluido. Fabricado en melamina con acabado mate, incluye tiradores metálicos y un estante interior ajustable a cinco alturas diferentes. Sus medidas compactas (60 x 71 x 30 cm) lo hacen ideal para instalar en pasillos, recibidores, salones o dormitorios reducidos. Se entrega desmontado en una sola caja e incluye todas las herramientas e instrucciones para un montaje rápido y sencillo.

Seguro que no soy la única que sueña con tener una casa funcional, con suficiente almacenamiento y que cubra todas mis necesidades actuales. Sin embargo, y a pesar de que suena realmente sencillo, la realidad es que no cualquiera puede permitírselo.

Por suerte, existen soluciones prácticas, económicas y versátiles que ayudan a mantener el orden sin renunciar al diseño. Una de ellas es el mueble aparador que comercializa Carrefour por solo 79 euros y con envío gratis incluido.

Se trata de un mueble con un diseño moderno y minimalista, una estética que encaja fácilmente en salones, recibidores, cocinas, despachos e incluso dormitorios.

Aparador Pequeño 2 Puertas. Carrefour.

Cuenta con una estructura fabricada en melamina con acabado mate, un material muy utilizado en mobiliario doméstico por su resistencia al uso diario y por su facilidad de limpieza.

Además, incorpora dos puertas con tiradores metálicos que dan acceso a un espacio interior destinado a guardar menaje, documentos, ropa, libros u otros objetos de uso cotidiano.

En su interior, dispone de un estante que puede colocarse a cinco alturas diferentes para facilitar la organización del espacio y aprovechar al máximo su capacidad de almacenamiento.

Otro de sus puntos fuertes es la encimera superior, que puede utilizarse para colocar elementos decorativos, marcos de fotos, lámparas, pequeños electrodomésticos o cualquier objeto que se desee tener a mano.

Aparador Pequeño 2 Puertas.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el modelo presenta unas medidas de 60 centímetros de ancho, 71 centímetros de alto, incluyendo las patas, y 30 centímetros de profundidad.

Las patas, fabricadas en plástico, tienen una altura aproximada de 2 centímetros. Estas dimensiones permiten instalarlo en pasillos, recibidores o estancias reducidas donde otros muebles de almacenaje resultarían demasiado voluminosos.

El producto se entrega desmontado en una única caja e incluye todo lo necesario, junto con instrucciones de montaje, diseñadas para facilitar una instalación rápida por parte del usuario.