La iniciativa se desarrolla en el marco de La Gran Recogida, una de las mayores movilizaciones solidarias impulsadas por los Bancos de Alimentos en nuestro país.

Danone y FESBAL impulsan una iniciativa para donar cerca de 3 millones de yogures a familias en situación de vulnerabilidad

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LO ESENCIAL Las claves Danone y la FESBAL prevén donar cerca de tres millones de yogures a familias vulnerables en toda España. Durante octubre y noviembre, Danone donará un yogur a los Bancos de Alimentos por cada pack de yogur natural vendido. La iniciativa se enmarca en la campaña de La Gran Recogida de FESBAL, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre. La marca mantiene su compromiso de fijar el precio de sus yogures esenciales en un euro por pack de cuatro unidades.

Con el objetivo de seguir acercando una nutrición saludable y de calidad al mayor número posible de personas, Danone y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han impulsado una iniciativa solidaria que prevé la donación de cerca de tres millones de yogures a familias en situación de vulnerabilidad en toda España.

La campaña solidaria se enmarca en la colaboración que ambas organizaciones mantienen desde hace años, un trabajo compartido que busca facilitar el acceso a alimentos con valor nutricional a quienes más lo necesitan.

La acción se activa en un momento clave para FESBAL, en el marco de La Gran Recogida, que celebrará su catorceava edición del 13 al 15 de noviembre. Se trata de una de las mayores movilizaciones solidarias impulsadas por los Bancos de Alimentos en nuestro país, que en 2025 reunió a más de 70.000 personas voluntarias en más de 11.000 establecimientos y recaudó cerca de 10 millones de kilos de alimentos.

Un momento en el que la capacidad de sumar esfuerzos entre entidades sociales, empresas y ciudadanía resulta clave para ampliar el alcance de la ayuda. En este contexto, Danone ha querido contribuir a través de una iniciativa que conecta directamente con los consumidores. Durante los meses de octubre y noviembre, por cada pack de cuatro u ocho unidades de su yogur Danone natural, la compañía donará un yogur que será distribuido por la red de Bancos de Alimentos entre familias de todo el territorio nacional.

Compromiso real con la accesibilidad

Esta iniciativa se suma al firme compromiso de Danone con una nutrición saludable y accesible. Más allá de su colaboración con los Bancos de Alimentos, la compañía tomó la decisión hace ya tres años de bajar el precio de sus yogures esenciales -naturales y de sabores- hasta un máximo de 1 euro el pack de cuatro unidades.

En un contexto marcado por la elevada inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, fue una decisión a contracorriente en el mercado, para situarse al lado de las familias. Una media que se mantiene a día de hoy, y que se aplica de forma proporcional al resto de formatos.

Pack de yogures de Danone. Danone

Más de 100 años acercando una nutrición saludable y de calidad a las familias

Desde hace más de 100 años, Danone trabaja con una convicción clara: acercar la salud a través de la alimentación al mayor número posible de personas. Una misión que se materializa en uno de los porfolios más saludables del mercado, con propuestas pensadas para acompañar a las personas y las familias en cada etapa de la vida.

En este camino, los yogures esenciales de Danone han ocupado siempre un lugar central por su aporte nutricional, al ser fuente natural de proteínas y calcio; y por su versatilidad. Una combinación que lo ha llevado a formar parte de los hábitos de consumo de millones de familias.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Danone.