Conforama vende el mueble aparador con 2 puertas y 3 cajones más elegante: disponible por 159 euros

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LO ESENCIAL Las claves Conforama vende el mueble aparador Seattle con dos puertas y tres cajones por un precio de 159 euros. El mueble cuenta con un ancho de 120 cm, 82 cm de alto y 42 cm de fondo, y está disponible en blanco, gris y roble. Su diseño sencillo y neutro lo hace apto para salones, comedores o recibidores sin recargar la decoración. Entre las alternativas económicas destacan la cómoda Korup de Jysk por 35 euros y un mueble plegable de Action por 9,95 euros.

A la hora de mantener el orden en casa, contar con un mueble de almacenaje puede marcar la diferencia, especialmente en estancias como el salón o el comedor, donde se acumulan objetos de uso cotidiano.

Conforama cuenta entre sus propuestas con un aparador con espacio suficiente para guardar todo tipo de enseres, con un diseño sencillo y fácil de integrar en diferentes estilos decorativos.

Se trata del modelo Seattle, un mueble en color blanco de 120 centímetros de ancho que incorpora dos puertas y tres cajones y que actualmente se puede encontrar por 159 euros.

Aparador Seattle. Conforama.

Cuenta con dos puertas que dan acceso al espacio interior y tres cajones situados en la parte central. Esta configuración permite guardar objetos de distintos tamaños y mantenerlos organizados y fuera de la vista.

Los estantes interiores amplían las posibilidades de uso de los compartimentos cerrados, mientras que los cajones pueden utilizarse para guardar objetos más pequeños.

El diseño también busca mantenerse alejado de propuestas demasiado llamativas, algo que puede resultar práctico para quienes quieren incorporar un mueble de almacenaje sin que se convierta en el elemento protagonista de la habitación.

Además del acabado blanco, Conforama ofrece el mismo modelo en gris y en roble por el mismo precio que el blanco.

Aparador Seattle. Conforama.

En cuanto a sus dimensiones, el aparador Seattle mide 120 centímetros de ancho, 82 centímetros de alto y 42 centímetros de fondo.

Su tamaño compacto y el diseño sencillo permiten incorporarlo en diferentes habitaciones, desde el salón hasta el comedor o incluso el recibidor.

Otras opciones

Si buscas otras alternativas económicas para ganar espacio de almacenaje en casa, Jysk y Action también cuentan con propuestas a precios bajos.

Es el caso de la cómoda Korup de Jysk, disponible por 35 euros, que incorpora un cajón superior y dos puertas inferiores con un estante interior. Su diseño compacto, de 60 centímetros de ancho, 70 de alto y 30 de fondo, permite colocarla en dormitorios, recibidores o habitaciones pequeñas.

Por su parte, Action tiene a la venta un mueble de almacenaje plegable con cuatro cajones por solo 9,95 euros. Está disponible en beige y blanco y mide 50,5 x 38 x 39 centímetros.