Primark vende la manta suave perfecta para afrontar el frío esta temporada: disponible en 5 colores y por solo 14 euros

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LO ESENCIAL Las claves Primark lanza una manta grande de textura acanalada diseñada para combatir el frío tanto en el sofá como en la cama. El producto destaca por su acabado en relieve de canalé, idóneo para dar volumen y renovar la decoración del hogar. Está disponible en cinco tonos diferentes: marrón, crema, rosa, burdeos y verde oscuro. Se comercializa a un precio accesible de 14 euros en todas sus variantes de color.

Con la llegada del otoño y el invierno cada vez más cerca, toca sacar las mantas y preparar la cama y el sofá para los meses más fríos.

Estos textiles se convierten en uno de los complementos más prácticos para preparar el salón y el dormitorio de cara a los meses fríos, pero también en un recurso sencillo para dar un cambio a la decoración sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

Primark tiene a la venta una manta grande de textura acanalada que destaca por su diseño sencillo, sus posibilidades decorativas y un precio de 14 euros.

Manta grande acanalada. Primark.

Su principal característica es el acabado con relieve de canalé, una textura que aporta volumen y permite introducir un elemento decorativo diferente.

La propuesta está pensada tanto para colocar sobre el sofá como para utilizar en la cama.

Su diseño de color liso facilita que pueda integrarse en diferentes ambientes, tanto modernos como clásicos, y combinarse con otros textiles, como cojines, fundas o ropa de cama.

Además, al tratarse de una manta de tamaño grande, puede utilizarse para cubrirse durante los momentos de descanso o para añadir una capa decorativa al dormitorio.

Manta grande acanalada. IA.

Primark también apuesta por una amplia variedad cromática en esta manta, que se puede encontrar en cinco colores: marrón, crema, rosa, burdeos y verde oscuro.

Estos colores permiten crear espacios visualmente cálidos y combinar la manta con muebles de diferentes estilos.

Relación calidad-precio

El precio es otro de sus atractivos que no podemos olvidar mencionar.

Primark vende esta manta grande de textura acanalada por 14 euros, independientemente de que se elija uno u otro de los colores disponibles.

Eso sí, como ocurre con otros artículos de la cadena, la disponibilidad puede variar en función de la tienda y de las existencias de cada momento. Por lo que lo recomendable es consultar las existencias disponibles en tienda a través de la página web.