Llega a Lefties Home la ropa de cama más elegante para plantar cara al frío: funda nórdica + 2 fundas de almohada por 29,99€

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LO ESENCIAL Las claves Lefties Home lanza un set de ropa de cama para el invierno que incluye funda nórdica y dos fundas de almohada por 29,99 euros. El conjunto destaca por su estampado de esquiadores en tonos crudo y granate, pensado para aportar un estilo acogedor y acogedor al dormitorio. La funda nórdica mide 150 x 220 cm, ideal para camas individuales de 80 y 90 cm, e incluye fundas de almohada de 50 x 75 cm. La colección se completa con sábanas bajeras y conjuntos para camas más grandes con precios que van desde los 9,99 hasta los 35,99 euros.

Ya estamos en noviembre y eso implica que el frío ya está llegando a nuestras casas, los días son cada vez más cortos y además, apetece pasar más tiempo en casa.

Con la llegada del frío, también es el momento de sacar los edredones y buscar pequeños cambios que permitan darle un aire más acogedor a la habitación.

Para quienes quieran preparar la casa para la temporada invernal sin gastar demasiado, Lefties Home tiene una propuesta que sigue una de las tendencias decorativas de estos meses: un set de ropa de cama con estampado navideño por menos de 30 euros.

Ropa de cama. Lefties Home.

Se trata de un conjunto de funda nórdica y dos fundas de almohada con estampado de esquiadores, una de las novedades de la sección de dormitorio de la firma.

El diseño apuesta por una combinación de tonos crudo y granate, dos colores que encajan especialmente bien con la estética cálida que suele ganar protagonismo durante el otoño y el invierno.

Su estampado, protagonizado por motivos relacionados con el esquí, permite introducir un guiño a los paisajes de montaña y a las vacaciones en la nieve sin necesidad de modificar el resto de la decoración. Además, los tonos elegidos facilitan su integración en dormitorios con muebles de madera, textiles neutros o complementos en colores tierra.

Más allá de su diseño, uno de los aspectos más interesantes de esta propuesta es su precio: Lefties Home vende el conjunto por solo 29,99 euros.

Ropa de cama. IA.

El producto está pensado para camas individuales de 80 y 90 centímetros y cuenta con unas medidas de 150 x 220 centímetros para la funda nórdica.

Por su parte, las fundas de almohada tienen unas medidas de 50 x 75 centímetros.

Otros modelos de ropa de cama

La funda nórdica de esquiadores no es la única pieza de esta temática que se puede encontrar en la tienda.

Lefties Home ha incorporado otros conjuntos con motivos de esquí, entre ellos una funda nórdica de 240 x 220 centímetros, disponible por 35,99 euros, y un pack de dos fundas de almohada de 50 x 75 centímetros, cuyo precio es de 9,99 euros.

La colección también incluye sábanas bajeras específicas para camas de diferentes tamaños: el modelo de 150 x 200 centímetros cuesta 19,99 euros, mientras que la versión de 90 x 200 centímetros tiene un precio de 15,99 euros.