Los expertos avisan: para quitar una mancha de grasa de la ropa no basta con agua, conviene tratarla antes del lavado

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LO ESENCIAL Las claves El agua sola no elimina el aceite debido a que la grasa no se mezcla con ella, por lo que el American Cleaning Institute recomienda pretratar la ropa antes de lavarla. Aplicar detergente líquido o lavavajillas suave directamente sobre la mancha ayuda a disolver la grasa gracias a los tensioactivos, dejándolo actuar unos minutos. Es fundamental lavar a la temperatura más alta que permita la etiqueta de la prenda y actuar rápido para evitar que el aceite se fije permanentemente. Se debe revisar que la marca haya desaparecido por completo antes de meter la ropa en la secadora, ya que el calor fijará la grasa restante.

Una gota de aceite sobre una camiseta puede parecer poca cosa al principio. El problema llega cuando entra en contacto con las fibras y deja esa marca oscura que no desaparece simplemente al pasarla bajo el grifo.

La grasa y el agua no se mezclan con facilidad. Por eso, mojar la prenda puede retirar parte de la suciedad superficial, pero no siempre consigue desprender el aceite que ha quedado adherido al tejido.

El American Cleaning Institute recomienda actuar cuanto antes y pretratar las manchas de grasa con un quitamanchas específico o detergente líquido antes de meter la prenda en la lavadora.

Ayuda a desprender la grasa

Los detergentes contienen tensioactivos, sustancias capaces de rodear la grasa y facilitar que se disperse en el agua durante el lavado. Esa es la razón por la que funcionan mejor que el agua sola.

Para una mancha pequeña, puede aplicarse una pequeña cantidad de detergente líquido directamente sobre la zona afectada. Después conviene dejarlo actuar unos minutos antes de lavar según indique la etiqueta.

El American Cleaning Institute propone precisamente este método para manchas ligeras de aceite o grasa. Después recomienda utilizar la temperatura más alta que sea segura para el tejido.

Eso no significa que haya que utilizar siempre agua muy caliente. La temperatura debe adaptarse al material, porque algunas fibras pueden encoger, desteñir o deformarse si se superan los límites indicados.

No la metas en la secadora

También importa actuar pronto. Cuanto más tiempo permanece el aceite en contacto con la prenda, más difícil puede resultar eliminarlo por completo.

El ACI recuerda que tratar una mancha antes de que se seque aumenta las posibilidades de retirarla. Una vez fijada, puede necesitar varios intentos.

Uno de los errores más habituales aparece después del lavado. La prenda sale aparentemente limpia y termina directamente en la secadora sin comprobar si la marca ha desaparecido.

Si todavía queda grasa, el calor puede dificultar aún más su eliminación. El American Cleaning Institute recomienda revisar la zona antes del secado y repetir el tratamiento si la mancha sigue visible.

Para manchas pequeñas y recientes, incluso una pequeña cantidad de lavavajillas puede ayudar en algunos casos. El ACI lo menciona como opción para restos aceitosos de alimentos antes del lavado.

Aun así, conviene utilizar poca cantidad y aclarar bien. Los productos muy concentrados pueden generar demasiada espuma si se introduce una gran cantidad directamente en la lavadora.

También merece la pena evitar frotar con demasiada fuerza. Un cepillado agresivo puede dañar tejidos delicados o extender la mancha hacia una zona mayor.

En prendas resistentes, puede trabajarse suavemente el detergente con los dedos o con un cepillo blando. Después se lava normalmente siguiendo siempre las indicaciones de la etiqueta.

Repetir y repetir

Si la mancha es antigua o especialmente intensa, puede ser necesario repetir el proceso. El ACI recomienda volver a pretratar antes de recurrir a un nuevo lavado.

El error, por tanto, está en confiar únicamente en el agua y esperar que la lavadora haga todo el trabajo.

Cuando el problema es grasa, preparar la mancha antes del lavado puede marcar la diferencia. Un poco de detergente, unos minutos de actuación y comprobar el resultado antes de secar suelen ser pasos mucho más eficaces.