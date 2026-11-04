Ha aterrizado en Alcampo la vajilla de 18 piezas de porcelana más elegante del otoño: está disponible por 31,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Alcampo vende una vajilla de porcelana de 18 piezas de la marca Quid por 31,99 euros, adecuada para seis comensales. El modelo Faro destaca por su color verde teal y su resistencia, siendo apto tanto para microondas como para lavavajillas. El lote incluye seis platos llanos, seis hondos y seis de postre, ideales tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. La colección permite ampliar el servicio adquiriendo platos adicionales y boles por separado desde 1,75 euros la pieza.

Buena parte del encanto de una comida está en los pequeños detalles. Desde la elección del menú hasta la decoración de la mesa, cada elemento contribuye a crear un ambiente especial.

Y no hace falta invertir demasiado dinero para conseguirlo. Alcampo tiene a la venta una vajilla de porcelana de 18 piezas que destaca por su original color verde teal, un tono entre el azul y el verde que aporta personalidad a cualquier comedor y que se puede encontrar por 31,99 euros.

Se trata del modelo Faro de Quid, una colección de diseño redondo y acabado sencillo que está pensada para vestir la mesa tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

Vajilla de porcelana. Alcampo.

Uno de sus puntos fuertes es que se vende en un conjunto de 18 piezas, con servicio completo para seis comensales.

En concreto, incluye seis platos llanos de 27 centímetros de diámetro, seis platos hondos de 20 centímetros y otros seis platos de postre de 19 centímetros.

La elección de la porcelana también es un aspecto que conviene tener en cuenta. Este material es habitual en la fabricación de vajillas por su acabado y su resistencia para el uso doméstico.

El modelo es apto tanto para microondas como para lavavajillas. De hecho, es un modelo que destaca por ofrecer durabilidad y resistencia en el uso diario.

Vajilla porcelana. IA.

Por tanto, no es una vajilla reservada exclusivamente para celebraciones o comidas con invitados, sino una opción que también puede utilizarse habitualmente sin renunciar a una presentación cuidada.

Otro detalle interesante es que forma parte de una colección que permite ampliar el servicio por separado.

Alcampo comercializa otros elementos de la misma línea Faro, como platos llanos de 27 centímetros por 2,50 euros, platos hondos de 20 centímetros por 1,99 euros, platos de postre de 19 centímetros por 1,75 euros y boles de 18 centímetros por 2,25 euros.

En cuanto al precio, el conjunto de 18 piezas está disponible en la tienda online de Alcampo por 31,99 euros. Esto supone aproximadamente 5,33 euros por cada servicio completo de tres piezas.