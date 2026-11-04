Acaban de llegar a Aldi este 4 de noviembre los famosos juguetes para esta Navidad: hay más de 680 opciones

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LO ESENCIAL Las claves Aldi lanza su colección de juguetes de Navidad este 4 de noviembre con más de 680 propuestas que llegarán a las tiendas de forma escalonada en seis semanas. El catálogo destaca por sus precios asequibles: el 78% de las referencias cuesta menos de 10 euros y más de 200 productos están por debajo de los 5 euros. Entre los productos destacados se encuentran clásicos como la cocinita 360° de madera, juegos de construcción magnéticos, marionetas de emociones, sets de LEGO y bolígrafos 3D.

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y muchas familias han empezado a buscar regalos para los más pequeños de la casa. Teniendo en cuenta que ajustar el presupuesto es cada vez más importante, Aldi se ha comprometido a ofrecer juguetes a precios asequibles sin renunciar a la calidad.

De hecho, según el Informe sobre la compra de juguetes este año, los hogares destinarán una media de 183,15 euros a estos regalos. Por lo que encontrar ofertas y precios más económicos es la principal motivación para anticipar las compras.

En este escenario, Aldi vuelve a desplegar su colección navideña con más de 680 juegos y juguetes para distintas edades.

Colección de juguetes. Aldi.

Una de sus principales bazas es el precio: el 78% de las referencias cuesta menos de 10 euros y más de 200 productos se sitúan por debajo de los cinco euros.

La campaña ha comenzado este miércoles 4 de noviembre y los artículos llegarán a las tiendas de forma escalonada durante seis semanas.

Juguetes. Aldi.

Desde EL ESPAÑOL hemos seleccionado ocho propuestas de su catálogo que destacan por sus posibilidades de juego, su carácter educativo o su originalidad. Hay alternativas para quienes disfrutan construyendo, para pequeños aficionados a las cocinitas y también para los que prefieren dar rienda suelta a su creatividad.

Entre los clásicos de la colección destaca la cocinita 360° de madera, que regresa con un diseño vintage renovado. Cuesta 37,99 euros e incluye 35 accesorios. Sus dimensiones aproximadas son de 60 centímetros de ancho, 99 de alto y 30 de fondo, y permite regular la altura para adaptarse al crecimiento de los niños.

Para quienes prefieren construir, la selección incluye los bloques de construcción de madera (7,99 euros) y el juego de construcción magnético (7,99 euros). Dos alternativas que permiten experimentar con formas, estructuras y diferentes posibilidades de montaje, al tiempo que trabajan la coordinación y la imaginación.

Otra de las propuestas está pensada para los pequeños que disfrutan cuidando animales: la mascota para cuidar, disponible en versiones de koala o perro y con un precio de 12,99 euros. Este juguete invita a recrear rutinas de cuidado y atención a través del juego, fomentando la imaginación y el sentido de la responsabilidad.

Juguetes. Aldi.

También hay espacio para aprender a reconocer y expresar sentimientos con las marionetas de mano reversibles con emociones, por 6,99 euros. Su formato permite cambiar la expresión de los personajes y utilizarlos para inventar historias, representar situaciones y hablar sobre cómo se sienten los niños.

La selección continúa con la tabla con alimentos de madera por 4,99 euros, una propuesta para recrear actividades de cocina y alimentación mediante el juego simbólico, y un set de construcción LEGO por menos de 20 euros, dirigido a quienes disfrutan montando piezas y creando sus propios escenarios.

Por último, el bolígrafo 3D introduce una alternativa más tecnológica y creativa: por 14,99 euros permite explorar el dibujo desde otra perspectiva, creando figuras y formas con volumen.