Fachada Aldi.

Fachada Aldi. iStock.

Consumo

Acaban de llegar a Aldi este 4 de noviembre los famosos juguetes para esta Navidad: hay más de 680 opciones

La cadena alemana ha compartido que el 78% de las referencias cuesta menos de 9,99 euros.

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Aldi lanza su colección de juguetes de Navidad este 4 de noviembre con más de 680 propuestas que llegarán a las tiendas de forma escalonada en seis semanas.

El catálogo destaca por sus precios asequibles: el 78% de las referencias cuesta menos de 10 euros y más de 200 productos están por debajo de los 5 euros.

Entre los productos destacados se encuentran clásicos como la cocinita 360° de madera, juegos de construcción magnéticos, marionetas de emociones, sets de LEGO y bolígrafos 3D.

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y muchas familias han empezado a buscar regalos para los más pequeños de la casa. Teniendo en cuenta que ajustar el presupuesto es cada vez más importante, Aldi se ha comprometido a ofrecer juguetes a precios asequibles sin renunciar a la calidad.

De hecho, según el Informe sobre la compra de juguetes este año, los hogares destinarán una media de 183,15 euros a estos regalos. Por lo que encontrar ofertas y precios más económicos es la principal motivación para anticipar las compras.

En este escenario, Aldi vuelve a desplegar su colección navideña con más de 680 juegos y juguetes para distintas edades.

Colección de juguetes.

Colección de juguetes. Aldi.

Una de sus principales bazas es el precio: el 78% de las referencias cuesta menos de 10 euros y más de 200 productos se sitúan por debajo de los cinco euros.

La campaña ha comenzado este miércoles 4 de noviembre y los artículos llegarán a las tiendas de forma escalonada durante seis semanas.

Juguetes.

Juguetes. Aldi.

Desde EL ESPAÑOL hemos seleccionado ocho propuestas de su catálogo que destacan por sus posibilidades de juego, su carácter educativo o su originalidad. Hay alternativas para quienes disfrutan construyendo, para pequeños aficionados a las cocinitas y también para los que prefieren dar rienda suelta a su creatividad.

Entre los clásicos de la colección destaca la cocinita 360° de madera, que regresa con un diseño vintage renovado. Cuesta 37,99 euros e incluye 35 accesorios. Sus dimensiones aproximadas son de 60 centímetros de ancho, 99 de alto y 30 de fondo, y permite regular la altura para adaptarse al crecimiento de los niños.

Primark.

Para quienes prefieren construir, la selección incluye los bloques de construcción de madera (7,99 euros) y el juego de construcción magnético (7,99 euros). Dos alternativas que permiten experimentar con formas, estructuras y diferentes posibilidades de montaje, al tiempo que trabajan la coordinación y la imaginación.

Otra de las propuestas está pensada para los pequeños que disfrutan cuidando animales: la mascota para cuidar, disponible en versiones de koala o perro y con un precio de 12,99 euros. Este juguete invita a recrear rutinas de cuidado y atención a través del juego, fomentando la imaginación y el sentido de la responsabilidad.

Juguetes.

Juguetes. Aldi.

También hay espacio para aprender a reconocer y expresar sentimientos con las marionetas de mano reversibles con emociones, por 6,99 euros. Su formato permite cambiar la expresión de los personajes y utilizarlos para inventar historias, representar situaciones y hablar sobre cómo se sienten los niños.

La selección continúa con la tabla con alimentos de madera por 4,99 euros, una propuesta para recrear actividades de cocina y alimentación mediante el juego simbólico, y un set de construcción LEGO por menos de 20 euros, dirigido a quienes disfrutan montando piezas y creando sus propios escenarios.

Por último, el bolígrafo 3D introduce una alternativa más tecnológica y creativa: por 14,99 euros permite explorar el dibujo desde otra perspectiva, creando figuras y formas con volumen.