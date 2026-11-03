Jysk pone a la venta el mueble aparador con un cajón y dos puertas más barato del otoño: está disponible por 35 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk pone a la venta la cómoda Korup en color blanco por solo 35 euros, posicionándose como la opción más barata del otoño. El mueble cuenta con un cajón superior con sistema de freno y dos puertas inferiores que dan acceso a un compartimento con estante. Tiene unas medidas compactas de 60 cm de ancho, 70 cm de alto y 30 cm de profundidad, ideal para dormitorios o recibidores pequeños. Está fabricado en tableros de MDF con acabado en melamina y su superficie superior soporta hasta 10 kilos de peso.

Cuando pensamos en una casa con un diseño de revista, seguro que no soy la única que termina pensando en muebles caros y marcas de lujo. Sin embargo, para conseguir ese resultado, a veces basta con tener buen gusto.

Es precisamente lo que propone Jysk con su cómoda Korup, que está disponible por solo 35 euros.

Se trata de un mueble de color blanco que incorpora un cajón y dos puertas en un diseño elegante y compacto.

Cómoda Korup. Jysk.

La principal ventaja de este modelo está en su distribución. En la parte superior incorpora un cajón, pensado para guardar objetos pequeños que conviene tener a mano, como accesorios, documentos, cargadores o artículos de uso cotidiano.

En la zona inferior dispone de dos puertas que dan acceso a un compartimento con un estante interior, lo que permite separar los objetos y aprovechar mejor el espacio disponible.

En cuanto a sus dimensiones, mide 60 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad.

Estas medidas hacen que pueda encajar en estancias donde no sobra espacio, como dormitorios pequeños, habitaciones juveniles o recibidores. Sus 30 centímetros de fondo también permiten colocarla en pasillos o zonas de paso sin que sobresalga demasiado.

Cómoda Korup. Jysk.

Otro de sus detalles prácticos es el sistema de freno del cajón, que evita que pueda extraerse accidentalmente, aunque permite retirarlo cuando sea necesario.

La cómoda soporta una carga máxima de cinco kilos tanto en el cajón como en el estante interior, mientras que la superficie superior admite hasta 10 kilos. Por tanto, puede utilizarse también para colocar elementos decorativos, una lámpara o pequeños objetos.

Respecto a los materiales, está fabricada principalmente con tableros de MDF y acabados de melamina, además de incorporar plástico ABS, polipropileno y acero en algunos de sus componentes.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no se trata de un mueble de madera maciza, sino de una alternativa económica con una construcción pensada para el uso doméstico.