Los expertos en limpieza coinciden: para quitar manchas de maquillaje no hay que frotar, sino tratarlas antes del lavado

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LO ESENCIAL Las claves Evita frotar las manchas de maquillaje, ya que este gesto solo extiende los pigmentos y los hace penetrar más en las fibras del tejido. Los expertos recomiendan retirar primero el exceso de producto con una cuchara o tarjeta antes de aplicar detergente líquido o quitamanchas. Es fundamental pretratar la mancha actuando desde la parte posterior de la tela y dejar reposar el detergente unos minutos antes del lavado. Revisar la prenda antes de usar la secadora es clave, dado que el calor puede fijar definitivamente los residuos grasos y pigmentos.

Una mancha de base de maquillaje en el cuello de una camisa puede parecer fácil de quitar. La reacción habitual es coger una toalla o un paño y empezar a frotar con fuerza.

El problema es que ese gesto puede extender los pigmentos y hacer que penetren más en el tejido. En algunos casos, la marca termina ocupando una zona mayor que al principio.

El American Cleaning Institute recomienda tratar este tipo de manchas antes del lavado. Para restos de cosméticos, aconseja aplicar detergente líquido o un quitamanchas adecuado y dejarlo actuar unos minutos.

Hay que retirar el exceso

Antes de mojar la prenda conviene eliminar el producto que todavía permanece sobre la superficie. Puede hacerse con una cuchara o con el borde de una tarjeta, sin arrastrarlo hacia los lados.

Esto resulta especialmente útil con bases densas, correctores o pintalabios. Cuanto menos producto quede sobre el tejido, menos tendrá que eliminar después el detergente.

Si la mancha es líquida, puede absorberse suavemente con papel o un paño limpio. Lo importante es presionar, no frotar de un lado a otro.

El maquillaje suele contener ingredientes grasos que no desaparecen bien solo con agua. Por eso un detergente con tensioactivos ayuda a desprender tanto los aceites como los pigmentos.

No la seques hasta comprobarla

El American Cleaning Institute aconseja trabajar el producto desde la parte posterior de la mancha cuando sea posible. Así se intenta empujar la suciedad hacia fuera, en lugar de hacerla penetrar más.

Después puede aplicarse una pequeña cantidad de detergente líquido directamente sobre la zona. Conviene dejarlo actuar el tiempo indicado antes de introducir la prenda en la lavadora.

La temperatura del lavado debe adaptarse siempre a la etiqueta de la prenda. No hace falta utilizar automáticamente agua muy caliente, especialmente en tejidos delicados o prendas de color.

Si la mancha persiste después del primer lavado, lo mejor es repetir el tratamiento. Meter la prenda directamente en la secadora puede complicar bastante su eliminación posterior.

El calor puede fijar algunos residuos que todavía permanecen en las fibras. Por eso conviene comprobar la zona mientras la ropa sigue húmeda y antes de secarla. También importa el tipo de maquillaje.

Una base con aceites necesita un tratamiento diferente a unos polvos compactos. En estos últimos, primero puede retirarse el exceso en seco antes de aplicar detergente.

El pintalabios puede resultar especialmente resistente porque suele combinar ceras, pigmentos y aceites. En estos casos, el pretratamiento cobra todavía más importancia.

Con prendas delicadas conviene probar cualquier producto en una zona poco visible. Seda, lana o tejidos con acabados especiales pueden necesitar una limpieza distinta.

Prohibido frotar

Tampoco es buena idea recurrir automáticamente a la lejía. Puede dañar colores y fibras, y no siempre es el producto más adecuado para disolver los componentes grasos del maquillaje. La rapidez ayuda mucho.

Una mancha reciente suele ser más fácil de retirar que otra que ha pasado horas secándose sobre la ropa. Actuar pronto evita que los pigmentos se adhieran con más fuerza.

El error está en pensar que la fuerza sustituye al producto adecuado.

Cuando la mancha es de maquillaje, frotar puede empeorarla. Retirar el exceso, pretratar con detergente y lavar después según la etiqueta suele ser una estrategia mucho más eficaz.