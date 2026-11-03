Acaba de llegar a Lidl la vajilla de porcelana de 18 piezas más barata y elegante del otoño: disponible por 28,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl pone a la venta un juego de vajilla de porcelana de 18 piezas pensado para seis comensales por solo 28,99 euros. El conjunto incluye seis platos llanos (25,7 cm), seis hondos (22,5 cm y 0,55 l de capacidad) y seis de postre (20,3 cm). Cuenta con un diseño elegante, sencillo y atemporal, ideal tanto para el uso diario como para las reuniones y comidas navideñas. Todas las piezas de la vajilla son aptas tanto para el microondas como para el lavavajillas, lo que facilita su uso y limpieza.

No cabe duda de que esta época es la mejor para lucir las vajillas más especiales y cuidar hasta el último detalle de la mesa.

Con la llegada de las celebraciones navideñas, las comidas familiares y las cenas con amigos, las vajillas se convierten en las grandes protagonistas de estos encuentros.

Por eso, contar con una bonita, práctica y versátil como esta que vende Lidl por menos de 30 euros puede marcar la diferencia a la hora de recibir invitados en casa.

Juego de vajilla. Lidl.

Se trata de un juego de vajilla de 18 piezas, fabricado en porcelana y pensado para seis comensales.

Uno de los principales atractivos de este conjunto de Lidl es su composición. El juego incluye 18 piezas distribuidas en tres tipos de platos, con seis unidades de cada uno:

6 platos llanos : tienen un diámetro de 25,7 centímetros y están pensados para servir platos principales, carnes, pescados o diferentes elaboraciones.

: tienen un diámetro de y están pensados para servir platos principales, carnes, pescados o diferentes elaboraciones. 6 platos hondos : miden 22,5 centímetros de diámetro y cuentan con una capacidad útil aproximada de 0,55 litros . Son adecuados para presentar sopas, cremas, pastas y guisos.

: miden de diámetro y cuentan con una capacidad útil aproximada de . Son adecuados para presentar sopas, cremas, pastas y guisos. 6 platos de postre: con un diámetro de 20,3 centímetros, resultan prácticos para servir tartas, fruta, dulces o pequeñas raciones.

Uno de los aspectos que destaca de esta vajilla es su fabricación en porcelana, un material habitual en el menaje del hogar por su acabado y su superficie lisa.

Su diseño sencillo y atemporal, además, permite utilizarla tanto en el día a día como en ocasiones especiales, sin que resulte difícil combinarla con manteles, cuberterías o elementos decorativos de diferentes estilos.

Juego de vajilla. IA.

A su diseño se suman algunas características prácticas. Según especifica Lidl en su ficha de producto, todas las piezas son aptas para el lavavajillas y el microondas.

Esto facilita su utilización habitual, ya que permite calentar los alimentos directamente en los platos y limpiarlos después sin necesidad de lavarlos a mano.

En cuanto al precio, el juego de 18 piezas cuesta 28,99 euros en la tienda online de Lidl.

Esto supone aproximadamente 1,61 euros por plato, una cantidad ajustada para quienes necesitan equipar su cocina, sustituir piezas deterioradas o ampliar el menaje de casa de cara a las reuniones navideñas.