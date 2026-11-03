Acaba de llegar a Aldi la nueva selección de sabores gourmet con más de 150 productos: el 70% cuesta menos de 5 euros

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LO ESENCIAL Las claves Aldi lanza su gama gourmet Special compuesta por más de 150 productos para comidas y cenas. El 70% de las referencias de esta colección cuesta menos de 5 euros y el 40% no supera los 3 euros. La propuesta incluye pizzas artesanales, pastas trufadas, patés gourmet, quesos internacionales y postres como coulant o mini panettones. Todos los productos ya se encuentran a la venta en los supermercados de la cadena hasta agotar existencias.

Darse un capricho gastronómico en estas fechas no debería suponer un gran desembolso. Sin embargo, en muchas ocasiones sí lo es.

Pero Aldi ha pensado en el bolsillo de todos nosotros y acaba de poner a la venta una nueva selección de productos de su gama Special, con más de 150 referencias pensadas para dar un toque diferente a las comidas y cenas de cualquier casa.

La propuesta incluye desde pizzas artesanales y pastas con trufa hasta patés, quesos internacionales e incluso postres de chocolate.

Pizzas artesanales. Aldi.

Uno de los principales atractivos de esta colección está en sus precios. Según los datos facilitados por la cadena de supermercados, siete de cada diez productos de la gama Special cuestan menos de 5 euros, mientras que el 40% no supera los 3 euros.

Entre las opciones para preparar un plato principal destacan los gnocchi con trufa o calabaza, que se venden por 2,99 euros. A esta propuesta se suman las pizzas artesanales, disponibles por 3,99 euros, con variedades como genovesa con burrata y pesto o carbonara trufada.

La selección también presta atención a los aperitivos y a las propuestas para compartir. Aldi incorpora patés gourmet por 3,69 euros, entre los que se encuentran variedades como chuletón con foie-gras y mousse de oca. Para quienes prefieran una presentación diferente, la cadena ofrece un bloc de foie-gras de pato en un formato de dos unidades por 4,49 euros.

Otra de las alternativas para montar una mesa de picoteo es la selección de quesos internacionales, que cuesta 3,49 euros. Este surtido reúne distintas variedades, como cambozola, queso azul, gruyere, cheddar y wensleydale con arándanos.

Productos gourmet. Aldi.

El apartado dulce también tiene protagonismo en esta nueva selección de Aldi. Una de las propuestas más llamativas es el coulant de chocolate, que cuesta 2,79 euros el paquete de dos unidades. Está disponible en dos versiones: chocolate negro fundente y relleno de crema de avellanas.

Por su parte, quienes busquen un acompañamiento para el café pueden encontrar naranjas confitadas bañadas en chocolate negro por 2,49 euros. También forman parte de la colección los mini panettones rellenos de crema, a un precio de 4,49 euros el pack de tres unidades.

Precios para todos

La política de precios es otro de los argumentos de la propuesta: el 70% de las referencias cuesta menos de 5 euros y cuatro de cada diez tienen un precio igual o inferior a 3 euros.

Los productos ya están disponibles en todos los supermercados Aldi, aunque su venta está sujeta a las existencias de cada tienda.