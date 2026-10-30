Los expertos lo confirman: para lavar las toallas no siempre necesitas 60ºC, también importa el tejido y la suciedad

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LO ESENCIAL Las claves Para un uso doméstico normal, lavar las toallas a 40 ºC es suficiente si se usa un detergente adecuado y se revisa la etiqueta. Los 60 ºC solo se recomiendan para manchas grasas, olores persistentes o toallas muy sucias, siempre que el tejido no sea sintético. El exceso de detergente y el uso de suavizante pueden apelmazar las fibras y reducir la capacidad de absorción de la toalla. El secado correcto y no sobrecargar la lavadora son pasos fundamentales para prevenir la humedad y los malos olores.

Durante años, lavar las toallas a 60 ºC se ha dado casi por hecho. Están en contacto continuo con la piel, absorben agua, sudor y células muertas, y además pasan mucho tiempo húmedas. Pero eso no significa que cada lavado necesite una temperatura tan alta.

Los expertos en lavado coinciden en que, para unas toallas de uso doméstico normal, 40 ºC puede ser suficiente si se utiliza un detergente adecuado y se respetan las indicaciones de la etiqueta.

Which?, una de las principales organizaciones británicas de consumidores, recomienda lavar las toallas a 40 ºC en la mayoría de los casos. La temperatura puede subir a 60 ºC cuando están especialmente sucias o se necesita una limpieza más intensa.

No todo es la temperatura

El resultado de una colada depende de varios factores: temperatura, detergente, duración del ciclo, movimiento del tambor y cantidad de suciedad. Por eso, subir automáticamente hasta 60 ºC no garantiza una toalla mejor lavada.

Which? señala que muchos detergentes actuales funcionan correctamente a temperaturas más bajas. En cambio, los 60 ºC pueden resultar más útiles frente a manchas grasas o cuando se busca reducir con mayor eficacia la carga microbiana.

Una toalla gruesa de algodón blanco puede tolerar temperaturas elevadas, pero no todas tienen la misma composición.

Algunas incorporan fibras sintéticas, acabados especiales o mezclas que pueden deteriorarse con lavados calientes repetidos.

Cuándo lavar las toallas

Siemens recuerda que 60 ºC sigue siendo una temperatura alta y puede provocar encogimiento en determinados tejidos.

Por eso, antes de modificar el programa de lavado, conviene comprobar siempre la etiqueta.

El nivel de suciedad también cambia la recomendación. No es lo mismo una toalla utilizada dos o tres veces por una persona y secada entre usos que otra que permanece húmeda o presenta mal olor.

El American Cleaning Institute recomienda lavar las toallas de baño después de aproximadamente tres a cinco usos normales, siempre que se hayan colgado correctamente y hayan podido secarse por completo.

Cuando una toalla empieza a oler a humedad, la situación es diferente. Bosch recomienda programas de 40 o 60 ºC, siempre que el tejido los admita, y aconseja recurrir a temperaturas más altas cuando el olor persiste.

Sin embargo, hay otro error frecuente: pensar que cuanto más detergente se utilice, más limpia quedará la toalla.

El exceso de producto puede acumularse entre las fibras y terminar dejándolas ásperas o reduciendo su capacidad de absorción.

Algo parecido ocurre con el suavizante, que puede depositar una película sobre las fibras del algodón. Which? aconseja evitarlo si se quiere mantener la capacidad de absorción y la suavidad natural de las toallas.

El secado es fundamental

La organización también recomienda no llenar el tambor por encima de aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad.

De esta manera, las toallas disponen de espacio suficiente para moverse y el detergente puede distribuirse mejor.

Una toalla perfectamente lavada puede desarrollar olor a humedad si permanece mojada durante horas dentro del tambor. Lo mismo ocurre si se dobla o se guarda antes de que haya terminado de secarse.

Lo recomendable es sacarla en cuanto finalice el programa, sacudirla y dejarla secar completamente antes de guardarla. Evitar la humedad acumulada resulta fundamental para mantener las toallas en buenas condiciones.

¿40 o 60 grados?

Para una toalla corriente, utilizada con normalidad y bien seca entre usos, 40 ºC con un detergente eficaz suele ser una opción razonable. No es necesario recurrir siempre a temperaturas superiores.

Si presenta mucha suciedad, olor persistente o existe una necesidad especial de higiene, 60 ºC puede resultar más apropiado, siempre que la etiqueta lo permita. La elección depende de las condiciones de cada lavado.

El error consiste en convertir los 60 ºC en una norma automática, sin tener en cuenta el estado de las toallas ni sus materiales. Una temperatura más elevada no sustituye una buena dosificación del detergente ni un secado adecuado.

Porque al lavar una toalla no importa únicamente cuánto calentamos el agua. También cuentan el tejido, la suciedad acumulada, la carga de la lavadora y la forma en que se seca después.