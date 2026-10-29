Los expertos avisan: lavar unas zapatillas en la lavadora no siempre es buena idea, algunos materiales pueden estropearse

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LO ESENCIAL Las claves Principales fabricantes como ASICS, Nike y New Balance desaconsejan usar la lavadora, ya que el agua y el movimiento dañan espumas, tejidos y adhesivos. Los materiales delicados como el cuero y el ante pueden perder su textura, deformarse o endurecerse si se sumergen completamente. Las marcas recomiendan la limpieza manual con cepillo suave, agua templada y jabón neutro, además de secar siempre al aire y sin aplicar calor directo.

Meter unas zapatillas en la lavadora parece una solución perfecta cuando vuelven llenas de barro, polvo o manchas. Se quitan los cordones, se programa un ciclo corto y, en teoría, salen como nuevas sin tener que frotar durante media hora.

El problema es que no todas están diseñadas para soportarlo. Muchas incorporan materiales que pueden deteriorarse cuando se sumergen completamente en agua o reciben los movimientos continuos del tambor.

Fabricantes como ASICS, Nike y New Balance recomiendan evitar la lavadora en muchos de sus modelos. Las zapatillas deportivas suelen combinar tejidos, espumas, adhesivos y piezas estructurales que requieren cuidados específicos.

El riesgo de deformación

ASICS es especialmente claro con sus zapatillas de running: aconseja no meterlas en la lavadora porque el agua puede dañar los tejidos y los pegamentos que mantienen unidas sus distintas piezas.

Una zapatilla moderna no es una simple pieza de tela cosida a una suela.

Puede incorporar malla técnica, espumas de amortiguación, refuerzos termosellados y plantillas moldeadas, que reaccionan de manera diferente al agua y al detergente.

ASICS explica que las fibras sintéticas, las espumas, las costuras y los adhesivos funcionan conjuntamente. Una limpieza demasiado agresiva puede alterar su forma e incluso afectar a su comportamiento durante la carrera.

Cuidado con el cuero y el ante

Nike tampoco recomienda lavar sus zapatillas en la lavadora, ya que el proceso puede dañar materiales delicados. En su lugar, aconseja limpiarlas a mano utilizando agua, jabón suave y un cepillo.

Con el cuero y el ante hay que extremar todavía más las precauciones. El ante absorbe fácilmente la humedad y puede alterar su textura, mientras que el cuero puede endurecerse o deformarse si se moja demasiado.

New Balance recomienda utilizar productos específicos para estos materiales y desaconseja lavar en máquina cualquiera de sus modelos.

Muchos de los componentes empleados en su fabricación no deberían sumergirse completamente.

¿Y las zapatillas de lona?

Eso no significa que cualquier zapatilla de lona vaya a estropearse automáticamente en la lavadora.

Algunos modelos sencillos de algodón, nailon o poliéster pueden tolerar mejor el contacto con el agua.

Sin embargo, conviene consultar siempre las instrucciones del fabricante. Dos zapatillas aparentemente similares pueden estar construidas de manera muy diferente, especialmente en lo relacionado con los adhesivos y las suelas.

La limpieza manual suele ser la opción más conservadora. ASICS recomienda retirar primero los cordones y las plantillas, eliminar el barro seco y preparar agua templada con un detergente suave.

Después, basta con utilizar un cepillo blando o una esponja para trabajar las manchas poco a poco. Las plantillas también deben limpiarse con cuidado, evitando sumergirlas completamente para no alterar su espuma.

Meter las zapatillas en una secadora o colocarlas sobre un radiador puede resultar todavía peor.

El calor puede deformar las espumas, alterar la estructura del calzado y debilitar los adhesivos.

ASICS recomienda dejarlas secar al aire y rellenarlas con papel absorbente para ayudar a conservar su forma. Nike también desaconseja utilizar la secadora, precisamente por los daños que pueden provocar las temperaturas elevadas.

Antes de usar la lavadora

Un ciclo de lavadora puede dejar unas zapatillas visualmente limpias, pero también someterlas a una cantidad de agua y movimiento para la que algunos materiales nunca fueron diseñados.

Por eso, antes de introducirlas en el tambor conviene comprobar su composición y las indicaciones del fabricante. Si contienen cuero, ante, espumas técnicas o numerosos elementos pegados, la limpieza manual suele ser la opción más segura.

La solución más rápida no siempre es la que mejor conserva unas zapatillas. Dedicar unos minutos a retirar la suciedad con un cepillo y un detergente suave puede ayudar a prolongar su vida útil.

Porque unas zapatillas pueden salir de la lavadora sin una sola mancha y, aun así, haber perdido algo más importante: la forma, el pegado o la estructura que necesitan para seguir funcionando correctamente.