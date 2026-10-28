María Fernández, experta en limpieza: "Para que del armario no huela a humedad pon bicarbonato y aceite esencial"

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LO ESENCIAL Las claves La experta en orden y limpieza María Fernández propone usar bicarbonato de sodio con unas gotas de aceite esencial de lavanda en un recipiente con agujeros para evitar el olor a humedad en armarios y canapés. El bicarbonato ayuda a neutralizar los malos olores y el aceite esencial aporta fragancia, pero este método solo disimula el problema y no actúa como deshumidificador. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomienda mantener la humedad en interiores por debajo del 60% para prevenir la aparición de moho y solucionar la fuente de agua si el olor reaparece. Entre otras recomendaciones para mantener el armario fresco están ventilar periódicamente, guardar la ropa totalmente seca y usar toallitas de secadora o bolsitas perfumadas en los bolsillos.

Abrir el armario y encontrarse ese olor cerrado, húmedo y ligeramente rancio puede ocurrir incluso cuando la ropa está limpia. Pasa especialmente en muebles que permanecen muchas horas cerrados, dormitorios poco ventilados o cambios de temporada, cuando los abrigos y las mantas llevan meses guardados.

María Fernández, creadora de contenido especializada en orden y limpieza, propone un truco doméstico bastante sencillo para estos casos: colocar bicarbonato de sodio en un recipiente y añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda.

“Para que dentro del canapé o el armario no huela a humedad”, recomienda utilizar esta mezcla y dejarla dentro del mueble. Su método consiste en colocar el bicarbonato en un recipiente, añadir el aceite esencial, cerrarlo y realizar pequeños agujeros en la tapa para que el aroma vaya saliendo lentamente.

Dos funciones diferentes

El bicarbonato puede ayudar a neutralizar determinados compuestos responsables de malos olores, mientras que el aceite esencial aporta fragancia. De hecho, existen estudios que han observado la capacidad del bicarbonato para reducir olores producidos por determinados compuestos volátiles, aunque eso no lo convierte en un deshumidificador doméstico.

Si el olor vuelve, el problema puede estar en otro sitio. Aquí aparece la parte más importante del truco.Una cosa es que un armario tenga olor a cerrado y otra muy distinta que exista humedad real, condensación, una filtración o moho.

En ese segundo caso, colocar bicarbonato y lavanda puede disimular o reducir el olor, pero no elimina la causa.

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense, EPA, recuerda que la principal herramienta para controlar el crecimiento de moho en interiores es precisamente controlar la humedad. En armarios y dormitorios recomienda mantenerla por debajo del 60% y, si es posible, entre aproximadamente el 30% y el 50%.

Por eso, si el olor reaparece constantemente, conviene revisar el fondo del armario. Una pared fría puede acumular condensación; una pequeña filtración puede estar mojando el mueble por detrás y una prenda guardada sin terminar de secarse también puede elevar la humedad dentro de un espacio cerrado.

La ropa debería entrar al armario completamente seca. Guardar una sudadera todavía húmeda después del lavado, unas toallas que no han terminado de secarse o un abrigo mojado por la lluvia puede crear justo el ambiente que se intenta evitar.

También ayuda ventilar. Abrir las puertas del armario periódicamente permite renovar el aire, sobre todo si el mueble se encuentra en una habitación donde ya existe cierta humedad ambiental. La EPA recomienda aumentar la ventilación y recurrir a deshumidificadores cuando exista un problema persistente.

María Fernández propone además otros pequeños trucos destinados más al aroma que a combatir la humedad.

Entre ellos están colocar toallitas para secadora en los bolsillos de chaquetas y abrigos o utilizar pequeñas bolsitas perfumadas entre la ropa. También ha sugerido ambientadores textiles caseros para mantener una sensación de ropa recién lavada.

Pero el recipiente de bicarbonato tiene una ventaja: no entra directamente en contacto con las prendas. Conviene, eso sí, colocarlo en un punto estable para evitar que vuelque y manche el interior del mueble. Si se utiliza aceite esencial, bastan unas gotas; no es necesario empapar el bicarbonato.

Además, hay una señal que no debería taparse con perfume.

Si aparecen manchas negras, verdosas o blanquecinas, pintura levantada, madera húmeda o un olor intenso que vuelve inmediatamente después de ventilar, puede existir un problema de moho o humedad que requiere localizar y solucionar la fuente de agua. La EPA insiste en que limpiar el moho sin corregir primero el origen de la humedad hace que probablemente vuelva a aparecer.

Por eso el truco de María Fernández funciona mejor como mantenimiento de un armario sano que como solución para una pared húmeda. Para ese olor ligero a cerrado que aparece después de semanas sin abrir un cajón, un recipiente con bicarbonato y unas gotas de lavanda puede ayudar a mantener un aroma más fresco.

Pero si la ropa huele continuamente a humedad, el mejor ambientador empieza por otro sitio: averiguar de dónde está saliendo el agua.