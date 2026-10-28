Los expertos avisan: llenar demasiado la lavadora no solo no ahorra, sino que puede hacer que la ropa salga más sucia

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LO ESENCIAL Las claves Llenar la lavadora en exceso reduce el espacio necesario para que la ropa se mueva, provocando que el detergente no se distribuya bien y la colada salga sucia o con restos de jab3n. Fabricantes como Samsung, LG y Whirlpool recomiendan no sobrepasar entre el 60% y las tres cuartas partes de la capacidad del tambor y meter la ropa suelta sin apretarla. Sobrecargar el tambor o aadir detergente extra puede dificultar el aclarado y generar desequilibrios en el centrifugado, haciendo que la ropa salga ms mojada. Regla prctica: la ropa debe quedar suelta antes de cerrar la puerta; dividir la colada en dos lavados evita tener que repetir el ciclo por malos resultados.

Meter una camiseta más, después otra y terminar empujando la puerta para conseguir que cierre puede parecer una buena forma de ahorrar un lavado. Menos ciclos significa, en principio, menos agua, menos electricidad y menos tiempo perdido. El problema es que llega un punto en el que la estrategia juega justo en contra: una lavadora demasiado llena puede lavar peor.

Los fabricantes y expertos en consumo coinciden en la explicación. La ropa necesita espacio dentro del tambor para moverse, mezclarse con el agua y permitir que el detergente llegue correctamente a los tejidos. Cuando todo queda apelmazado, ese movimiento se reduce y algunas prendas pueden terminar el ciclo con suciedad o restos de detergente todavía adheridos.

Samsung lo resume de forma sencilla: si la lavadora está sobrecargada, el detergente puede no alcanzar todas las prendas, reduciendo la eficacia del lavado. Como orientación general, la marca recomienda no superar aproximadamente las tres cuartas partes del tambor.

La ropa necesita espacio

En una lavadora de carga frontal, buena parte de la limpieza se produce gracias al movimiento de las prendas dentro del tambor.

LG explica que la ropa se eleva y cae repetidamente durante el ciclo. Ese movimiento ayuda a desprender la suciedad. Si el tambor está excesivamente lleno, las prendas apenas tienen espacio para caer y la acción mecánica disminuye. En una de sus recomendaciones generales, la compañía sitúa alrededor del 60% de capacidad como una referencia para conseguir buenos resultados en determinados modelos.

No existe, sin embargo, un porcentaje universal que sirva para todas las máquinas.

La capacidad cambia según el modelo y también importa qué estemos metiendo dentro. Seis kilos de camisetas ocupan un volumen muy diferente al mismo peso en toallas gruesas, mantas o vaqueros. Por eso el manual de cada lavadora sigue siendo la mejor referencia.

Lo que sí debería evitarse es compactar las prendas para conseguir que entren.

Whirlpool recomienda cargar la ropa de forma suelta, sin apretarla. Si el tambor queda demasiado lleno, puede disminuir tanto la capacidad de lavado como el aclarado y el centrifugado.

Y aquí aparece otro problema: el detergente.

Echar más jabón no compensa una carga excesiva.

Al contrario, si se utiliza demasiado puede quedar retenido entre las prendas. Whirlpool advierte de que una lavadora sobrecargada dificulta la circulación y el aclarado del detergente, lo que puede dejar residuos y hacer que la ropa parezca apagada o incluso todavía sucia al sacarla.

LG señala también que un exceso de producto puede generar demasiada espuma y dificultar el aclarado, dejando restos sobre los tejidos. La cantidad debe adaptarse al tamaño de la carga, al nivel de suciedad y a la dureza del agua.

Por eso una colada eficiente no consiste en llenar al máximo la máquina y después aumentar la dosis de detergente.

Hay otro efecto menos evidente: el desequilibrio.

Una carga muy grande o mal distribuida puede hacer que la lavadora tenga dificultades para centrifugar correctamente. Algunas máquinas detectan ese desequilibrio y reducen la velocidad para protegerse, por lo que las prendas pueden acabar más mojadas al terminar el programa.

Las prendas grandes merecen especial atención.

Una manta, un edredón o varias toallas gruesas pueden ocupar casi todo el volumen aunque el peso no parezca excesivo. Si quedan completamente encajadas contra las paredes, el agua y el detergente tienen menos posibilidades de circular entre ellas.

Lo mismo ocurre cuando se mezclan tejidos muy diferentes.

Consumer Reports recomienda evitar cargas excesivas y agrupar prendas similares para reducir enredos y permitir que el agua con detergente circule mejor. Una masa de ropa retorcida puede dejar algunas zonas peor lavadas que otras.

La solución tampoco consiste en lavar siempre con el tambor medio vacío.

Hacer cargas diminutas constantemente puede desperdiciar recursos y, si se mantiene la misma cantidad de detergente, también favorecer un exceso de producto. Lo razonable es aprovechar la capacidad de la máquina sin comprimir la ropa y dejando espacio para que pueda moverse.

Una regla doméstica bastante útil es observar el tambor antes de cerrar la puerta: las prendas deberían quedar sueltas, no prensadas unas contra otras.

Y, sobre todo, conviene abandonar una idea bastante extendida: que si todavía cabe una camiseta, necesariamente debe entrar.

A veces dividir una montaña de ropa en dos lavados parece menos eficiente. Pero si la primera colada sale con manchas, detergente atrapado o mal aclarada y hay que repetirla, el supuesto ahorro desaparece.

Una lavadora limpia gracias al agua, el detergente y el movimiento. Si eliminamos el espacio que necesita ese movimiento, meter más ropa puede significar, paradójicamente, lavar menos.