Acaba de llegar a Lefties Home la vajilla de cuadros más bonita de la temporada: platos, cuencos y tazas desde 4,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lefties Home lanza una nueva colección de vajilla con estampado de cuadros ideal para renovar la mesa esta temporada. La gama incluye platos llanos y de postre, tazas, boles, ensaladeras y reposacucharas con precios que parten desde los 4,99 euros. Su diseño otoñal y versátil está pensado para adaptarse tanto al uso diario como a ocasiones especiales. Se recomienda combinar estas piezas con mantelería lisa y cristalería transparente para lograr una decoración equilibrada.

Durante muchos años, las vajillas eran simples objetos funcionales que servían para presentar la comida y poco más. Sin embargo, la decoración de la mesa ha ido ganando protagonismo y, hoy en día, elegir platos, tazas y cuencos que encajen con el estilo de nuestro hogar se ha convertido en una forma más de cuidar los detalles.

Lefties Home ha incorporado a su catálogo una colección de vajilla con estampado de cuadros que apuesta por un diseño sencillo, pero con personalidad.

La propuesta reúne distintas piezas para vestir la mesa y completar el menaje de la cocina, desde platos llanos y de postre hasta tazas, boles y ensaladeras. Se trata de una colección otoñal que permite crear una composición elegante y moderna sin necesidad de recurrir a los diseños lisos más tradicionales.

Vajilla cuadros. Lefties Home.

Uno de los protagonistas de esta colección es el plato llano de cuadros (5,99 €), una pieza pensada para servir las comidas principales y dar un toque diferente a la presentación de los alimentos. Su estampado permite salir de los diseños más convencionales y encaja tanto en las mesas de diario como en ocasiones especiales.

La propuesta también incluye otro plato con el mismo diseño, pero esta vez de postre (4,99 €), ideal para completar el conjunto y mantener la misma línea estética al servir frutas, tartas o pequeños dulces.

Para los desayunos y las meriendas, Lefties Home también incorpora una taza (6,99 €) y un bol por menos de 10 euros. Ambas piezas resultan versátiles para tomar café, té, cereales, yogur o fruta.

La colección se completa con una ensaladera de cuadros por 15,99 euros, pensada para presentar ensaladas, guarniciones y otros platos para compartir. De esta manera, el estampado también llega a los recipientes que suelen ocupar el centro de la mesa.

Vajilla cuadros. Lefties Home.

Más allá de los platos y recipientes, Lefties Home incorpora un reposacucharas de gres por 7,99 euros, para dejar los utensilios durante la preparación de las comidas y evitar que entren en contacto directo con la encimera.

Este tipo de accesorios permite cuidar los detalles de la cocina sin necesidad de renovar todos los elementos del hogar. Además, ayuda a mantener una estética coordinada entre el menaje y los pequeños complementos que se utilizan a diario.

¿Cómo combinarla?

Una de las ventajas de los estampados de cuadros es que pueden convertirse en los protagonistas de la mesa. Para conseguir un resultado equilibrado, una opción es acompañar las piezas con manteles individuales y servilletas lisos, de manera que el conjunto no quede demasiado recargado.

También es posible combinarlas con vasos transparentes, cubiertos de diseño sencillo y elementos decorativos naturales, como flores e incluso velas.