Ha llegado a Jysk el banco de almacenaje más barato del otoño: disponible en dos colores por solo 100 euros

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Jysk rebaja un 22% el banco de almacenaje Kappel, dejando su precio en 100 euros frente a los 129 euros habituales. Ofrece doble funcionalidad como asiento auxiliar y espacio de guardado bajo la tapa, con unas medidas de 118x45x50 cm. Está disponible en colores arena claro y marrón oscuro, soportando hasta 110 kg de carga y entregándose ya montado. Cuenta con certificación FSC 100% que garantiza el origen sostenible de sus materiales de madera.

Organizar toda una vida en pocos metros cuadrados es un arte digno de admirar. Y es que, cuando el espacio escasea, encontrar muebles capaces de combinar funcionalidad y estética se convierte en una prioridad.

Especialmente en el recibidor, una de las zonas de la casa donde más se acumulan los zapatos, los bolsos y esos pequeños accesorios que nunca parecen encontrar su sitio. Para poner orden sin renunciar al estilo, Jysk tiene en su catálogo una solución que merece la pena tener en cuenta: un banco con asiento y almacenaje.

Se trata del banco Kappel, una pieza de líneas minimalistas que la firma danesa vende por 100 euros, un 22% menos que su precio habitual de 129 euros.

Banco Kappel. Jysk.

La clave de este mueble está en su doble funcionalidad. Por un lado, ofrece un asiento práctico para calzarse antes de salir de casa; por otro, esconde bajo la tapa un compartimento donde guardar aquellos objetos que suelen quedar a la vista.

Con unas medidas de 118 centímetros de ancho, 45 de alto y 50 de profundidad, se trata de una pieza capaz de transformar pequeños rincones en espacios llenos de estilo y funcionalidad.

Su tapizado en color arena claro es otro de sus puntos a favor. El tono neutro encaja fácilmente con muebles de madera, paredes blancas y textiles en beige, creando ambientes cálidos y luminosos sin recargar la decoración.

Además, su diseño versátil permite llevarlo más allá del recibidor: también puede colocarse a los pies de la cama o incluso junto a una pared del dormitorio para ganar un asiento auxiliar y un espacio extra donde guardar cosas.

Banco Kappel. Jysk.

Más allá de su diseño, el banco Kappel combina diferentes materiales para conformar su estructura. El asiento cuenta con un tejido de poliéster y espuma de poliuretano con una densidad de 24 kg/m³.

La estructura está fabricada con MDF, contrachapado y madera maciza de eucalipto, mientras que otras partes incorporan polipropileno y acero.

El mueble pesa 13 kilos y admite una carga máxima de 110 kilos. También cuenta con la certificación FSC 100%, relacionada con el origen certificado de los materiales forestales incluidos en su alcance.

Otro detalle práctico es que se entrega montado, por lo que no tendrás que dedicar tiempo a ensamblar sus piezas antes de utilizarlo.

Cuánto cuesta el banco

El banco Kappel está disponible en la web de Jysk por 100 euros, frente a los 129 euros de su precio habitual.

La marca ofrece, además, una versión en marrón oscuro para quienes prefieran un acabado más intenso y quieran adaptarlo a una decoración de tonos más oscuros.