Ibai Llanos esconde 100.000 euros en premios en su nuevo lanzamiento con una sorpresa incluida: cuesta 14,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ibai Llanos lanza la tercera edición de su calendario de Adviento 'BIG IBAI y la Fábrica de Regalos' por 14,95 euros en los principales supermercados de España. El producto incluye 100.000 euros en premios repartidos en 24 sorteos, además de 24 chocolatinas con figuras inspiradas en el popular streamer. Como novedad, todos los compradores recibirán un regalo seguro: un llavero de edición limitada guardado en una casilla especial con tres diseños diferentes. Cada casilla incorpora un código QR para acceder a minijuegos y descubrir los premios diarios a partir del 1 de diciembre con la colaboración de 24 creadores de contenido.

Ibai Llanos ha vuelto a adelantarse a la Navidad por tercer año consecutivo con una nueva edición de BIG IBAI y la Fábrica de Regalos.

El creador de contenido ha presentado la tercera entrega de su calendario de Adviento, que llega con una novedad importante para sus seguidores: todos los compradores recibirán un regalo y podrán participar en un sorteo con premios valorados en 100.000 euros.

El producto está disponible en supermercados de toda España por 14,95 euros.

Calendario Ibai Llanos. EE.

Tras dos entregas anteriores, el proyecto mantiene su combinación de chocolate y entretenimiento, aunque incorpora cambios para mejorar la experiencia de compra y la participación de la comunidad de Ibai.

Una de las principales novedades de este año responde a una petición de los seguidores del streamer. El calendario incorpora una casilla adicional, denominada casilla 0, que incluye un llavero de edición limitada. Hay tres diseños diferentes y cada unidad contiene uno de ellos, por lo que todos los compradores tendrán garantizado un regalo.

Además, esta casilla esconde un código único que permitirá registrar el calendario en la página web oficial de BIG IBAI y participar en el sorteo de los 24 premios de esta edición. .

El calendario mantiene las 24 chocolatinas de las ediciones anteriores, con figuras inspiradas en Ibai y en algunos de los momentos más destacados de su último año. Sin embargo, la experiencia no se limita a abrir una casilla cada día y descubrir una nueva pieza de chocolate.

Cada casilla incorpora un código QR que dará acceso, a partir del 1 de diciembre, a una fábrica de regalos virtual. Esta plataforma permitirá descubrir diariamente uno de los 24 premios y participar en diferentes propuestas interactivas. La edición de este año también ampliará los minijuegos que ya estaban presentes en la entrega anterior.

Otra de las novedades es la participación de 24 creadores de contenido del entorno de Ibai. Cada uno conocerá en exclusiva uno de los premios y tendrá libertad para decidir si comparte esa información con su comunidad o mantiene el secreto hasta su revelación durante diciembre.

¿Dónde comprarlo?

El calendario de Ibai Llanos está disponible por 14,95 euros en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Lidl, Eroski, Caprabo y Consum.

La web oficial del proyecto también permitirá localizar los puntos de venta más cercanos y registrar las unidades adquiridas para participar en el sorteo.