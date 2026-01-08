El día a día en una fábrica que piensa en el futuro

El nuevo Hub de Innovación de Aldaia refleja como una trayectoria iniciada en los años 60 en la Comunidad Valenciana evoluciona hoy hacia una nueva forma de entender la alimentación, más eficiente y comprometida con el entorno.

Aldaia es uno de los principales centros de Danone en Europa por su volumen y flexibilidad productiva. “Este centro tiene cinco de los seis procesos necesarios para hacer yogur, lo cual nos convierte en una planta muy competitiva y flexible”, explica Beltrán.

No solamente es uno de los centros más importantes para el grupo por su capacidad productiva, sino también una punta de lanza en innovación para Danone. Pues en Aldaia se producen los productos más avanzados de su portfolio en términos de investigación y funcionalidad, con marcas icónicas como Activia, Actimel, YoPRO o Danacol.

En el día a día de la planta, “estar a pie de línea nos permite ver cómo salen nuestros yogures y el cariño y la profesionalidad que todas las personas ponen para entregar cada producto con unos estándares altos de calidad”. Beltrán también explica que “nuestro trabajo aquí consiste en hacer la primera prueba piloto y luego desarrollar todo lo necesario para que sea posible la industrialización de esos productos”.

Solo de este espacio salen, cada año, más de 180 proyectos de innovación apoyados en la colección de fermentos propios de Danone y en colaboración con sus centros globales de I+D. Este Hub de Innovación es capaz de producir, entre otros productos, la totalidad del Danacol que se consume a nivel mundial, así como todo el YoPRO bebible en Europa y el 30 % del Actimel del continente.

Como compañía, Danone invierte en España más de 120 millones de euros anuales en innovación y capacidades para valorizar sus marcas, lo que permite lanzar unas 50 innovaciones al año. Una apuesta decidida por la innovación que posibilita anticiparse a las nuevas tendencias de consumo y liderar la evolución de categorías emergentes vinculadas a la salud como el kéfir o la proteína, aplicando el conocimiento científico y la innovación para desarrollar propuestas cada vez más saludables y de mayor valor para las personas.