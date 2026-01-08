A las puertas de Valencia, el municipio de Aldaia se ha convertido en uno de los principales motores industriales de Danone. Aquí se encuentra la planta de lácteos más grande del grupo en Europa, y también uno de los centros más modernos de la compañía.
Con una inversión de más de 60 millones de euros en los últimos años, la planta se ha transformado en el nuevo Hub de Innovación de Danone: un ecosistema que integra toda la cadena de valor, desde las granjas hasta la producción, envasado y distribución, en menos de 25 kilómetros.
Daniel Beltrán, Factory Supply Chain Manager en Danone Aldaia
Recorremos las instalaciones de la mano de Daniel Beltrán, responsable de la cadena de suministro en la planta de Aldaia. Él lleva nada menos que 18 años en la compañía y la mitad de su trayectoria ha transcurrido en el centro valenciano.
Beltrán, que ha pasado por prácticamente todos los departamentos posibles, desde logística, seguridad, salud y medioambiente, producción y hasta el aprovisionamiento de materiales, confirma que, “lo que marca la diferencia” en este centro es el equipo humano.
“La planta funciona gracias a todos los que trabajamos aquí. Nuestro trabajo es la suma de todas las acciones, pequeñas o grandes, que ejecutamos las personas que estamos en la planta. Desde el responsable del control de acceso hasta el director”, declara Beltrán.
El día a día en una fábrica que piensa en el futuro
El nuevo Hub de Innovación de Aldaia refleja como una trayectoria iniciada en los años 60 en la Comunidad Valenciana evoluciona hoy hacia una nueva forma de entender la alimentación, más eficiente y comprometida con el entorno.
Aldaia es uno de los principales centros de Danone en Europa por su volumen y flexibilidad productiva. “Este centro tiene cinco de los seis procesos necesarios para hacer yogur, lo cual nos convierte en una planta muy competitiva y flexible”, explica Beltrán.
No solamente es uno de los centros más importantes para el grupo por su capacidad productiva, sino también una punta de lanza en innovación para Danone. Pues en Aldaia se producen los productos más avanzados de su portfolio en términos de investigación y funcionalidad, con marcas icónicas como Activia, Actimel, YoPRO o Danacol.
En el día a día de la planta, “estar a pie de línea nos permite ver cómo salen nuestros yogures y el cariño y la profesionalidad que todas las personas ponen para entregar cada producto con unos estándares altos de calidad”. Beltrán también explica que “nuestro trabajo aquí consiste en hacer la primera prueba piloto y luego desarrollar todo lo necesario para que sea posible la industrialización de esos productos”.
Solo de este espacio salen, cada año, más de 180 proyectos de innovación apoyados en la colección de fermentos propios de Danone y en colaboración con sus centros globales de I+D. Este Hub de Innovación es capaz de producir, entre otros productos, la totalidad del Danacol que se consume a nivel mundial, así como todo el YoPRO bebible en Europa y el 30 % del Actimel del continente.
Como compañía, Danone invierte en España más de 120 millones de euros anuales en innovación y capacidades para valorizar sus marcas, lo que permite lanzar unas 50 innovaciones al año. Una apuesta decidida por la innovación que posibilita anticiparse a las nuevas tendencias de consumo y liderar la evolución de categorías emergentes vinculadas a la salud como el kéfir o la proteína, aplicando el conocimiento científico y la innovación para desarrollar propuestas cada vez más saludables y de mayor valor para las personas.
El yogur más sostenible del mercado
El Hub de Innovación en Aldaia es un ejemplo de cómo la innovación también transforma la manera de producir. Un modelo donde eficiencia, proximidad y sostenibilidad avanzan de la mano.
“Aldaia es el epicentro de la transformación que se está dando en Danone, que es integrar toda la cadena de producción en un mismo sitio”, cuenta el responsable de suministro de la planta.
La sostenibilidad se aplica a toda la cadena de valor. Cada día, Aldaia recibe leche fresca de granjas familiares de toda la Comunidad Valenciana, recogiendo el 50% de la leche producida en la región, lo que refuerza el vínculo con el territorio y la proximidad en su cadena de suministro.
Asimismo, en los últimos cinco años la planta ha logrado reducir un 14% las emisiones de CO₂ y un 12% el consumo de agua por tonelada producida. Además, cuenta con una de las mayores instalaciones de placas solares de Danone en Europa, que le permite autoabastecerse de electricidad 100% renovable, y opera bajo un modelo de residuo cero minimizando al máximo su impacto ambiental.
“Aquí se combinan innovación y sostenibilidad para cumplir nuestra misión de aportar salud a través de nuestros alimentos”, concluye Beltrán. Más tecnológico, pero siempre con el factor humano presente, el Hub de Danone en Aldaia convierte la innovación en el futuro de la alimentación.