El fin de Nestea en España: esta refrescante bebida dejará de distribuirse en nuestro país y ya tiene sustituto

Nestea se ha convertido en una bebida habitual en los bares de nuestro país desde su llegada al mercado español, en el año 1993. Este té 'listo para tomar' nació a raíz de un acuerdo comercial entre dos compañías punteras: Coca-Cola y Nestlé. Desde entonces, además del sabor original, hemos podido disfrutar de otras variantes.

Sin embargo, dicho contrato terminará el próximo 31 de diciembre, por lo que la colaboración de ambas empresas en este aspecto llegará a su fin. En cambio, Coca-Cola España trabajará codo con codo con Fuze Tea, con quien seguirá distribuyendo este tipo de bebida. De hecho, este nuevo artículo se comercializará como Fuze Tea Original.

Esto dará pie a la llegada de una nueva gama de productos que llenarán este vacío en los amantes de dicho té frío. Además del sabor original, también estarán a la venta otros como el "mango-piña", té verde-maracuyá" e incluso uno con sabor a melocotón. Por otro lado, estarán disponibles las versiones "sin azúcar" y "baja en calorías".

Nestea Amazon

Fuze Tea lleva estando presente en el mercado español desde 2023 y será la encargada recoger el testigo de Nestea. Dicha marca ya cosechado un enorme éxito en más de 90 países, algo que busca replicar en España. Por ello, está llevando a cabo una estrategia para obtener más de 225.000 puntos de venta en territorio español.

De hecho, dicha marca ha experimentado crecimiento un 6,3% en este tipo de bebidas durante los últimos 5 años. Ahora, su objetivo es duplicarlo antes de 2030. Esto lleva a la marca a competir con otras conocidas firmas, como es el caso de Lipton, propiedad de PepsiCO.

El público objetivo al que irá dirigido este cambio también será distinto. En este caso, el foco se pondrá sobre los jóvenes adultos, ya que son aquellos que muestran una mayor disposición para probar nuevos sabores.

En lo referente a su formato, los que se han confirmado de momento son las latas de 33 centilitros y las botellas de un litro y medio. Es decir, seguirán contando con envases cómodos y fáciles de comercializar y transportar.

Con la presentación de esta novedad, Nestea y Fuze Tea coexistirán en el mercado español hasta el 31 de diciembre. Será en ese momento cuando solamente pueda adquirirse el segundo, convirtiéndose en su sucesor.

Por tanto, todos aquellos 'fans' de este té helado deberán adaptarse y tomar una decisión sobre si su sustituto sigue estando a la altura de dicha bebida, que no tardará en dejar de venderse.

¿Despedida definitiva?

Este desenlace estaba escrito desde hace siete años. De hecho, fue en el año 2017 cuando Coca-Cola y Nestlé acordaron que su colaboración tenía que llegar a su fin. Este cambio se fundamenta en que ambas empresas tienen distintas visiones estratégicas de mercado.

Aún así, aunque en España el 1 de enero de 2025 ya no será posible adquirir Nestea, o al menos no tal y como lo conocíamos hasta ahora, esto no significa que vaya a desaparecer de forma global. Sin embargo, el futuro de la bebida sigue siendo una incógnita.