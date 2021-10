10 de 12

Uno de los elementos navideños que no puede faltar en las puertas de las casas son las coronas, y qué mejor que conseguir una creada a mano, si el cliente es fan de la artesanía no hay nada mejor que Handmade. Creadas con pompones de tres tamaños y varios tonos de color arena y crudos. Se pueden hacer en verdes, azules, rojos, rosas, mezclando colores, etc., en verdad el color que el cliente quiera.

Actualmente, más de 2000 artesanos de España venden actualmente sus productos hechos a mano, lo que les permite acceder a decenas de millones de clientes de Amazon.

Esta corona en concreto tiene un precio de 42 euros.