Este es el peor pienso para perros del mercado, según la OCU: cuesta 18,98 euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analiza diariamente productos esenciales para el día a día, de esta manera los consumidores tienen una referencia de la calidad y el precio antes de ir a hacer la compra. No solo destacan útiles para las personas, sino que también piensan en la calidad del mejor amigo del hombre, el perro. La OCU ya realizó una prueba en 2020 con los 34 mejores piensos para perros y EL ESPAÑOL seleccionó el mejor. Ahora analizaremos el peor pienso entre todos ellos, como ya se ha hecho con las mejores cervezas, el peor detergente para baño, los peores aciertes de oliva, la peor lavadora...

Consumo ha calificado al pienso "Orijen Original" como el peor del análisis. Lo ha hecho valorando los parámetros nutricionales como la cantidad de proteínas, la grasa, las vitaminas...

En el mercado encontrarás gran variedad de piensos para perros, algunos más caros que otros y en ocasiones los dueños cometen el error de creer que al pagar más por el producto, tienes su calidad nutricional garantizada. Antes de comprar nada debes de fijarte en qué ingredientes y nutrientes le aporta a tu perro.

Orijen Original

El peor del análisis (o menos recomendado), con una puntuación de 74 puntos sobre 100 en relación calidad/precio es el pienso para perros Orijen Original. Está situado entre los piensos de buena calidad, destacando todas sus funciones nutricionales al no bajar de cuatro estrellas (sobre cinco).

El pienso viene en forma de pequeñas croquetas/discos en color marrón, con una textura crujiente y un olor característico a harina de carne, apetecible para las mascotas. Un producto destinado a perros adultos y de tamaño mediano. Su formato anuncia 2 kilos y un precio de 18,98 euros.

Pienso Orijen

Los piensos están diseñados para aportar a los perros todo lo necesario para que estos crezcan y se mantengan fuertes y sanos. Muchos dueños optan por la comida húmeda, pero si eliges alimentar a tu mascota con un pienso específico obtendrás beneficios como los siguientes: el pienso ayuda a combatir el sarro de la boca del perro, proporcionan el balance ideal de nutrientes y facilitan la digestión.

Para diferenciar un pienso de buena calidad de uno de mala calidad hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales: están hechos sobre todo de comida fresca, deben tener al menos un 30% de proteína animal; no contienen químicos, un pienso de calidad está formado por aditivos en forma de suplementos vitamínicos; apenas contienen cereales o no contienen ninguno, es un ingrediente que los perros no metabolizan de manera correcta.

También te puede interesar...

Las nuevas mochilas antirrobo de Lidl para viajar este verano: las hay desde 6,99 euros

El nuevo dulce de Mercadona que es "una perdición" para sus clientes: cuesta 1,70 euros

Las 12 mejores cervezas según la OCU: las hay hasta por 0,85 euros en el supermercado