Adiós al cambio de hora en octubre: este es el último año en el que se hará esta práctica en España

Dentro de apenas una semana llega el mes de octubre, y con él llegará el momento de realizar el tradicional cambio de horario de verano al de invierno. Este cambio siempre tiene lugar el último domingo del antepenúltimo mes del año, haciendo que cuando llegan las 3:00 horas de ese día, se retrase una hora el reloj.

En el presente año 2023, el cambio de hora tendrá lugar el domingo 29 de octubre, momento en el que una vez llegadas las 3:00 horas de la madrugada, será el momento de retrasar los relojes hasta las 2:00 horas. Esto supondrá que la noche del sábado 28 al domingo 29 de octubre se dormirá una hora más. Al mismo tiempo, amanecerá antes y también anochecerá primero con respecto a la franja horaria utilizada durante el verano.

En lo que respecta a los próximos cambios de horario, el de verano se llevará a cabo el próximo 31 de marzo de 2024, mientras que se regresará al horario de verano el 27 de octubre de 2024. Asimismo, también se conocen los cambios horarios del año 2025, que tendrán lugar los días 30 de marzo y 26 de octubre; y del año 2026, fijados para los días 29 de marzo y 25 de octubre.

Estas fechas fueron dadas a conocer en marzo del pasado año, tras ser publicadas en el BOE, cumpliendo así con el Artículo 5 del Real Decreto 236/2022, en el que se indica que cada cinco años se debe publicar el calendario con las fechas concretas de los siguientes cambios horarios.

En este sentido, el 25 de octubre de 2026 es la fecha límite para el cambio de hora en España publicado hasta el momento en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, por el momento se desconoce si se continuará cambiando la hora del reloj más allá de esa fecha o si, por el contrario, se abandonará esta práctica para siempre.

¿Se dejará de cambiar la hora en España?

Desde hace años ha habido mucha controversia con respecto al cambio horario, sobre todo después de que allá por el año 2008, en una consulta pública sobre el cambio de hora, más del 80% de los casi 5 millones de ciudadanos europeos que participaron, se mostraron a favor de poner fin al cambio de hora.

Los resultados de esta consulta hicieron que, inicialmente, la Comisión Europea propusiese el año 2019 como el último en llevar a cabo esta práctica. Sin embargo, no hubo consenso entre los países miembros y esto hizo que no entrase en vigor. En la actualidad se sigue debatiendo al respecto y será la Unión Europea quién tendrá que tomar una decisión acerca de si suprimir el cambio horario o no definitivamente a partir del año 2026.

En España se creó hace unos años una Comisión de expertos destinada al estudio del cambio de hora, el cual se ha encargado de abordar, entre otras cuestiones, la conveniencia de mantener a nuestro país en el mismo horario de Europa Central.

Las ventajas e inconvenientes del cambio de hora en España

Cada año se producen dos cambios de hora en España, que como ya hemos mencionado, tienen lugar en octubre y marzo. En el primer caso los relojes se retrasan, mientras que en el segundo se adelantan.

A la espera de saber si la Unión Europea decide eliminar el cambio horario a partir de 2026, conviene hablar de algunas de las ventajas y desventajas de este cambio. Aquellos valedores de mantener los cambios de hora en nuestro país, destacan al ahorro energético como la principal ventaja de mantener este cambio, ya que de esta manera se aprovechan mejor las horas de luz solar en invierno.

El cambio de hora durante los meses de invierno hace posible que amanezca más temprano, a una hora aproximada a la que comienzan a sonar los despertadores de muchos hogares para acudir al trabajo o el centro de estudios. De esta manera, se consigue que se mantenga la luz natural hasta aproximadamente las seis de la tarde. Además, cabe tener en cuenta que, de no darse este cambio horario, en el norte del país no amanecería hasta casi las diez de la mañana.

Sin embargo, hay quienes defienden que no debe haber cambio horario, apuestan por mantener el horario de verano de forma permanente. Ellos también defienden el ahorro de energía, ya que al no haber cambio de hora, se aprovecharían mejor las horas de la tarde, que es cuando más personas regresan a sus hogares y se incrementa el gasto, más aún si es invierno y se utiliza la calefacción.

De esta forma, con un anochecer más tardío se conseguiría que las personas abandonasen su puesto de trabajo cuando aún es de día, reduciendo el número de personas que vuelven a casa siendo de noche. Asimismo, se considera que tendría consecuencias positivas en sectores como el turismo o el consumo.

Mas allá de los beneficios relacionados con un horario u otro, también se ha hablado de problemas relacionados con la salud, y es que los ciclos de sueño se ven afectados con cada cambio de hora, lo que hace que los seres humanos sufran una especie de jet lag de pequeña escala. De hecho, hay estudios que aseguran que se reducirían los accidentes de tráfico y los ataques al corazón si no hubiese modificaciones en el horario.

Sigue los temas que te interesan