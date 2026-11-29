Santiago, electricista autónomo: "Necesitas mínimo 10.000 € para empezar, solo 500 € se van a los gastos de gasolina"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago, un electricista autónomo, afirma que se necesita una inversión mínima de 10.000 euros para emprender en el sector con seguridad. El desembolso inicial incluyó 3.000 euros en formación y desplazamientos previa a la actividad, además de unos 2.000 euros en herramientas. Entre los costes adicionales destacan el mantenimiento del vehículo, la gestoría, el registro RASIC y un fondo de reserva para los primeros meses. Los trámites exigen el alta en Hacienda y en el RETA, en un contexto donde los ingresos más frecuentes de los autónomos oscilan entre 1.300 y 1.500 euros.

Emprender por cuenta propia es una alternativa para muchos trabajadores que buscan desarrollar su propio negocio, pero dar el paso exige algo más que experiencia y clientes.

Sin embargo, la inversión inicial, las herramientas, la formación y los gastos administrativos pueden convertirse en un obstáculo.

Santiago, un electricista autónomo, puso cifras al desembolso en un vídeo de YouTube (Santiago Paredes Sandoval), donde explica cuánto dinero necesitó para poner en marcha su actividad.

Su conclusión es clara: hacen falta al menos 10.000 euros para comenzar con cierta seguridad.

Una cantidad que no responde únicamente a la compra de herramientas o materiales, sino también a la necesidad de disponer de un colchón económico para afrontar los primeros meses sin beneficios.

"Necesitas, te lo adelanto ya, un mínimo de 10.000 euros", explica al comienzo de su grabación.

Santiago ya había trabajado anteriormente como autónomo en el sector de las reformas, aunque decidió especializarse en electricidad después de pasar por una empresa de electricidad y fontanería de Barcelona, donde realizaba instalaciones industriales.

Inversión para emprender

El primer desembolso importante fue precisamente la formación. Para conseguir la titulación de especialización en baja tensión tuvo que invertir 2.500 euros. A esa cantidad añadió otros 500 euros en gasolina, comida y gastos relacionados con el proceso.

En total, sus cálculos ascienden hasta los 3.000 euros antes incluso de comenzar a trabajar por su cuenta. Después llegó el turno del equipamiento.

Un electricista necesita disponer de herramientas adecuadas para realizar instalaciones y reparaciones, por lo que Santiago calcula que gastó aproximadamente 2.000 euros en material de gama media. Con ambos conceptos, la inversión ya alcanzaba los 5.000 euros.

No obstante, todavía quedaban otros gastos que no siempre se tienen en cuenta al calcular cuánto cuesta emprender. El mantenimiento del vehículo, el combustible, los consumibles, los materiales de trabajo y las herramientas adicionales forman parte de los costes habituales.

También hay que contemplar la gestoría y los trámites necesarios para ejercer legalmente.

Uno de los aspectos que destaca es la necesidad de contar con una reserva para los gastos de funcionamiento. El combustible, por ejemplo, puede representar una partida considerable.

A ello se suman las posibles averías del vehículo, la reposición de material y otros desembolsos que aparecen conforme llegan los encargos.

En Cataluña, donde desarrolla su actividad, también tuvo que tramitar el RASIC, el registro que acredita la habilitación de las empresas instaladoras.

Además, decidió incorporarse a una asociación profesional para recibir asesoramiento y evitar problemas legales.

Todo ello, junto con los gastos de gestoría, incrementa la inversión necesaria.

Requisitos del autónomo

Más allá del desembolso económico, iniciar una actividad como electricista autónomo exige cumplir una serie de obligaciones administrativas. En España es necesario darse de alta tanto en Hacienda como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La Seguridad Social permite realizar este último trámite con hasta 60 días de antelación. También hay que disponer de la habilitación profesional correspondiente, cumplir los requisitos técnicos de la actividad y atender las obligaciones fiscales, como las declaraciones de IVA e IRPF.

El esfuerzo económico inicial tampoco garantiza unos ingresos elevados.

Según el Estudio Nacional del Autónomo 2025, elaborado por Infoautónomos y la Universidad de Granada, el tramo de ingresos mensuales más frecuentes entre estos trabajadores se sitúa entre los 1.300 y los 1.500 euros.

Una cantidad de la que todavía deben descontarse los gastos del negocio y las obligaciones tributarias.

El informe GEM España 2025-2026 ofrece otra perspectiva: más de la mitad de los nuevos proyectos empresariales comenzaron con menos de 10.000 euros de capital inicial. Una cifra que permite contextualizar la inversión que Santiago considera necesaria para poner en marcha su negocio.