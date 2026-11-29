Raúl dejó Australia y volvió a España: "Ganaba 226 € al día, puedes ganar dinero en las minas. No sé qué hacer ahora"

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LO ESENCIAL Las claves Raúl, un español de 25 años, ha regresado de Australia y se encuentra indeciso entre emprender un negocio por internet en España o volver a Oceanía. Durante su estancia en Australia trabajó en el sector minero mediante el sistema FIFO, percibiendo un salario de 361 dólares australianos al día (unos 226 euros). El joven explica que, aunque las minas permiten ganar mucho dinero y tener una semana libre tras dos de trabajo, las jornadas de 12 a 13 horas son muy exigentes y agotan mentalmente. No necesita tomar una decisión de inmediato, ya que cuenta con un visado para Australia que se mantiene vigente hasta abril de 2027.

Regresar a España después de vivir y trabajar durante una temporada en el extranjero no siempre resulta tan sencillo como hacer las maletas y volver a casa.

La experiencia fuera puede abrir nuevas oportunidades, pero también plantea dudas sobre el futuro y obliga a elegir entre recuperar la vida anterior o probar suerte de nuevo lejos del país. Es la situación que vive Raúl, un español de 25 años que acaba de regresar de Australia sin haber decidido todavía dónde quiere establecerse.

Su vuelta no implica necesariamente un punto y final a su aventura en Oceanía. "Me volví de Australia con la idea de que a lo mejor volvía o a lo mejor no", explica.

El joven se encuentra ahora ante dos caminos muy diferentes: regresar al país donde ha trabajado durante los últimos meses o quedarse en España para poner en marcha una iniciativa empresarial por internet.

Una decisión que, por el momento, no tiene resuelta. "Es una sensación rara porque como que te quieres ir, pero a la vez no porque tienes otras ideas en mente", reconoce en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@byraulpadilla).

Trabajo en las minas

Una de las razones que hacen que Raúl se plantee regresar a Australia es el atractivo económico de determinados empleos. Durante su estancia en el país, trabajó en el sector minero, una actividad que puede ofrecer salarios elevados a cambio de largas jornadas y unas condiciones laborales exigentes.

En otro de sus vídeos, el joven detalla cómo funciona el sistema FIFO (Fly-In Fly-Out), una modalidad de trabajo habitual en zonas mineras alejadas de los principales núcleos urbanos.

Los empleados se trasladan hasta las instalaciones y permanecen allí durante varios días seguidos antes de disfrutar de un periodo de descanso.

"En las minas de Australia puedes ganar mucho dinero, pero vas a acabar un poco reventado", advierte Raúl. Su experiencia refleja las exigencias de este modelo: turnos de entre 12 y 13 horas diarias durante dos semanas consecutivas, seguidos de siete días libres.

Aunque la posibilidad de acumular una semana de vacaciones después de cada periodo de trabajo permite organizar viajes y conocer el país, el desgaste también pasa factura. "Mentalmente cansa mucho", reconoce.

La rutina, según describe, apenas deja espacio para otras actividades: terminar el turno, ducharse, cenar, consultar el teléfono y descansar para volver a empezar al día siguiente.

A cambio de este esfuerzo, Raúl percibía 361 dólares australianos diarios, equivalentes a 226,09 euros. Una cantidad que explica por qué estos puestos despiertan el interés de muchos trabajadores extranjeros que buscan ahorrar dinero en poco tiempo.

La historia del joven pone sobre la mesa uno de los dilemas que afrontan quienes deciden emigrar: regresar a su país de origen después de haber encontrado fuera unas condiciones laborales o unas oportunidades que no siempre encuentran en casa.

Australia es uno de los destinos que atrae a jóvenes españoles interesados en mejorar su situación económica, perfeccionar el inglés y adquirir experiencia internacional.

Sin embargo, el regreso también puede convertirse en un momento complicado, especialmente cuando todavía existen motivos para quedarse en el extranjero.

En el caso de Raúl, la posibilidad de volver a trabajar en las minas sigue sobre la mesa, aunque tampoco quiere renunciar al proyecto que tiene en mente en España: "No sé qué hacer ahora mismo, no sé si volverme y empezar de nuevo".

Además, no necesita tomar una decisión inmediata. El español dispone de un visado que continúa vigente hasta abril de 2027, una circunstancia que le permite mantener abierta la puerta a Australia durante los próximos meses.

Mientras sopesa sus alternativas, también gana fuerza la idea de desarrollar su propio negocio a través de internet. Una opción que le permitiría establecerse en España y explorar una vía profesional diferente a la que ha conocido.

Por ahora, Raúl no ha elegido entre volver a las minas australianas o apostar por su proyecto personal.