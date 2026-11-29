Emilio José Pozo, economista: “Si alquilas un piso por días, desde el 1 de diciembre tienes que cobrar IVA”

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LO ESENCIAL Las claves A partir del 1 de diciembre, los alquileres de pisos y viviendas amuebladas por 30 noches o menos al mismo inquilino deberán cobrar IVA. El tipo de tributación pasa a ser del 10%, igualando fiscalmente este tipo de alquileres turísticos o por días con los hoteles. Los propietarios deberán darse de alta en Hacienda (modelo 036), emitir facturas y presentar las declaraciones trimestrales y anuales correspondientes. Los expertos advierten sobre la excesiva burocracia para pequeños propietarios y señalan que el coste del impuesto acabará recayendo en el huésped.

El precio del alquiler sigue con su particular cuesta arriba. De hecho, y según Idealista, la subida ha sido del 5,6% interanual durante el mes de octubre. Así, se establece en 15,1 euros el metro cuadrado de media en España.

Entre las causas que influyen en este incremento está una demanda cada vez mayor y una oferta, por contra, cada vez menor. En este último punto, entre otras razones, por la inseguridad jurídica y por que una parte de ese alquiler tradicional se ha pasado al alquiler turístico.

“Si alquilas un piso por días, desde el 1 de diciembre tienes que cobrar IVA. Y creo que, en parte, tiene sentido”, afirma José Luis Pozo, economista, asesor fiscal y administrador de fincas en LinkedIn.

Tributar al 10%

La pregunta que surge es por qué este cambio. Para responder, hay que acudir al real decreto-ley 29/2026.

El mismo, como señala el experto, “quita la exención al alquiler de apartamentos y viviendas amuebladas por 30 noches o menos al mismo inquilino”.

¿Qué sucede entonces? Que pasa a tributar al 10%, como un hotel. “Queda fuera si es la vivienda habitual del arrendador”, matiza Pozo.

Llegados a este punto, el abogado relata qué supone en la práctica. Así, supone “darte de alta en IVA en Hacienda (modelo 036), aunque tengas un solo piso”

Y añade tres aspectos más: “Repercutir el 10% en cada estancia y emitir factura; presentar el modelo 303 cada trimestre y el 390 al año; y, a cambio, podrás deducir el IVA de los gastos ligados a ese alquiler”.



“Que tribute como un hotel es lógico. Si compite con un hotel por el mismo cliente, no debería tener ventaja fiscal por la puerta de atrás. La neutralidad fiscal es una buena regla”, subraya José Luis Pozo.

Eso viendo el vaso medio lleno. Pero también se puede ver medio vacío. “Lo que no tiene lógica es la carga para el pequeño propietario”, sostiene el abogado.

Y añade: “Quien alquila un solo piso unas semanas al año va a tener las mismas obligaciones que una cadena hotelera: declaraciones trimestrales, facturas, libros. Un régimen simplificado para pequeños arrendadores habría conseguido lo mismo con mucho menos papeleo”.

De ahí que concluya, simplificando la situación, indicando que al final sucede lo de siempre: “El impuesto lo acabará pagando, en buena parte, el huésped”.