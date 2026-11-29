Emilio, castañero con 35 años de experiencia: “El precio de la castaña ha subido un montón. Un kilo ahora cuesta 5,75 €”

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LO ESENCIAL Las claves Emilio Macanás, castañero en Palma con 35 años de experiencia, afronta una de sus peores campañas por el encarecimiento de la materia prima, pagando el kilo de castaña gallega a 5,75 euros. Las ventas se han desplomado a más de la mitad: ha pasado de vender de tres a cuatro sacos diarios de cinco kilos a no llegar ni a uno al día. Las altas temperaturas registradas en noviembre, cercanas a los 25 grados, y la subida de los costes de carbón y envases han reducido al mínimo sus beneficios netos. El puesto compensa la falta de clientes locales con los turistas, señalando que los alemanes son quienes más compran mientras que los italianos suelen regatear el precio.

Emilio Macanás enciende cada mañana a las diez su tradicional caseta de madera en la céntrica Plaça Mercat de Palma. Sin embargo, el veterano castañero afronta una de las campañas más difíciles que recuerda en sus 35 años de oficio debido al desplome comercial: así lo ha confesado en la Cadena SER.

La escalada de costes y el retraimiento del consumo han asfixiado los márgenes operativos de su histórico puesto callejero: "Tengo los mismos precios y la castaña ha subido un montón; pago a 5,75 euros el kilo, el pequeño lo vendo a 4 y el grande a 7 euros".

El comerciante señala que el beneficio neto se ha reducido al mínimo tras pagar los suministros básicos y la materia prima gallega. Además del elevado coste del fruto procedente de Ourense, el gasto constante en carbón y cucuruchos de papel absorbe los ingresos diarios.

La comparación con temporadas precedentes refleja un retroceso alarmante en el volumen despachado frente a su brasero: "Compraba antes para vender tres o cuatro sacos diarios de cinco kilos; hoy no llego ni a uno, hemos registrado un bajón de más de la mitad".

A la merma del poder adquisitivo de los transeúntes se suma una climatología adversa que desincentiva por completo el consumo tradicional. En pleno noviembre, los termómetros han marcado registros cercanos a los 25 grados, empujando a los viandantes a pasear en manga corta.

El puesto compensa la sequía de ventas locales con turistas foráneos, aunque su comportamiento varía notablemente según la nacionalidad: "El que más compra es el alemán, mientras que el italiano siempre me regatea; yo les digo que en Italia cobran mucho más por docena".

Pese a las dificultades económicas, el comerciante mantiene intacta su dedicación junto al brasero de leña: "El oficio me gusta porque hablo con la gente que pasa; muchos clientes me recuerdan que traían a sus hijos y ahora vienen con sus nietos".

Supervivencia

La difícil tesitura que atraviesa Emilio refleja la vulnerabilidad del comercio ambulante tradicional frente a la inflación y el cambio climático. La supervivencia de estos puestos depende de factores externos incontrolables que alteran de forma sustancial las pautas de consumo habituales en la ciudad.

Los vendedores confían en que el alumbrado festivo y la llegada del frío invernal reactiven la afluencia del público. El regreso de las bajas temperaturas determinará la rentabilidad económica de una tradición urbana que lucha con perseverancia por no desaparecer del paisaje céntrico.