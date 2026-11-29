El chef José Andrés quiere que votes: "Un PP fuerte es mejor, Feijóo se merece el apoyo para mostrar qué puede hacer"

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LO ESENCIAL Las claves El chef José Andrés pide concentrar el voto en el PP y el PSOE en las elecciones generales para evitar la dependencia de los partidos de extrema derecha e izquierda. Defiende que un PP más fuerte con Alberto Núñez Feijóo al frente merece apoyo, al tiempo que reclama también una mayor representación para el PSOE para fomentar grandes acuerdos de Estado. Reclama el entendimiento entre ambos partidos principales en materias clave como la vivienda, la educación y la política exterior. El cocinero asturiano mantiene su postura crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos como las políticas de vivienda, la gestión del transporte y el impacto económico de medidas recientes.

España celebra este 29 de noviembre unas elecciones generales decisivas para el futuro político del país.

Los ciudadanos están llamados a elegir una nueva composición del Congreso de los Diputados en unos comicios en los que Pedro Sánchez aspira a mantenerse en la Moncloa, mientras que Alberto Núñez Feijóo busca llegar a la Presidencia del Gobierno y poner fin a la etapa socialista.

En plena jornada electoral, el chef José Andrés ha querido pronunciarse sobre el escenario político y trasladar un mensaje a los votantes.

El cocinero asturiano, afincado en Estados Unidos, ha defendido la necesidad de concentrar el voto en las dos principales formaciones políticas y ha reclamado un mayor entendimiento entre el PP y el PSOE para afrontar los grandes problemas de España.

"Es momento de no repartir votos, un Partido Popular fuerte es mejor para España. Núñez Feijóo se merece el apoyo para mostrar qué puede hacer", ha escrito en su cuenta de X.

Sin embargo, sus palabras no se han limitado a respaldar al líder popular, ha pedido mayor apoyo también para el PSOE.

"Igualmente a España también le iría bien un PSOE con más representación", aseguró. "Demasiados pequeños partidos extremos en la derecha y la izquierda".

Para José Andrés, la fragmentación parlamentaria dificulta la búsqueda de acuerdos y aleja a los partidos de las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos.

Por ello, ha defendido una legislatura marcada por el consenso en materias como "vivienda, educación, política exterior". "Entre ambos partidos crearía una España mejor", ha concluido.

Crítico con el Gobierno

No es la primera vez que el chef usa sus redes sociales para intervenir en el debate político español.

Durante los últimos meses, ha mostrado una posición especialmente crítica con algunas de las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo en materia de vivienda, economía y transportes.

Uno de sus principales focos de atención ha sido el acceso a la vivienda.

Sobre los decretos aprobados por el Gobierno, cuestionó que el problema se haya abordado después de ocho años en el poder y acusó al Ejecutivo de confundir "anunciar medidas con resolver problemas".

También ha criticado las políticas centradas en subvencionar la demanda sin incrementar la oferta y ha reclamado liberar suelo y facilitar ayudas a la construcción para aumentar el parque inmobiliario.

En este sentido, ha calificado algunas de las iniciativas gubernamentales de "campañas de propaganda" y "parches".

Sus reproches también alcanzaron la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas, aprobada poco antes de las elecciones.

Aunque no cuestionó la conveniencia de la medida, puso el foco en su financiación y en el impacto que podría tener sobre los pequeños negocios. "¿Pueden asumir el coste los pequeños negocios?", preguntó.

También planteó que el Gobierno asumiera íntegramente el gasto, aunque expresó sus dudas sobre la capacidad económica de España para hacerlo. Tampoco ha evitado las críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tras el accidente ferroviario de Urda, censuró su actividad en redes sociales y denunció el deterioro del mantenimiento de las infraestructuras españolas. Incluso llegó a asegurar que los trenes funcionan "diez veces mejor" en Ucrania en plena guerra que en España.

Más allá de sus reproches al Gobierno, José Andrés ha reivindicado en distintas ocasiones la necesidad de recuperar el entendimiento entre las formaciones políticas.

En una entrevista concedida en septiembre, resumió su postura con una llamada a superar las etiquetas ideológicas: "Nos estamos confundiendo a nivel político con esto de la derecha, la izquierda... Tenemos que empezar a ver que hay distintas formas de entender las cosas".