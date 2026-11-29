La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante el acto político de Frente Amplio por el cierre de campaña electoral. Europa Press

Ada Colau rinde cuentas sobre su patrimonio: 200.000 € en alquiler, ninguna vivienda y menos de 10.000 € en ahorros

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau reveló en 'La Revuelta' que no posee ninguna vivienda en propiedad y que cuenta con menos de 10.000 euros en ahorros en el banco. Explicó que ha vivido de alquiler durante más de 15 años, habiendo destinado más de 200.000 euros al pago de su vivienda habitual. Aunque el sueldo de alcaldesa era de más de 100.000 euros al año, su formación donaba el excedente para ser ejemplares e impedir el enriquecimiento personal. Afirmó rechazar las hipotecas y deudas con entidades bancarias debido a su convicción ideológica y a su pasado activista.

Ada Colau acudió como invitada a La Revuelta de Televisión Española para hacer balance de su trayectoria y responder a las preguntas de David Broncano. Durante aquella entrevista, la exalcaldesa de Barcelona no esquivó la cuestión patrimonial y desglosó el estado real de sus cuentas personales.

La dirigente de Frente Amplio abordó la cuantía que conservaba tras ocho años en la alcaldía con total naturalidad ante el presentador. "Tengo menos de 10.000 euros", reconoció entonces ante el público, detallando que nunca concibió su paso por la gestión pública como un negocio para acumular capital.

Al escuchar la cifra, Broncano bromeó sobre la escasa cantidad ahorrada tras haber gobernado una gran ciudad durante dos mandatos consecutivos. Sin embargo, Colau argumentó que sus prioridades siempre estuvieron muy alejadas de la riqueza monetaria.

Durante su intervención, la líder progresista analizó las retribuciones institucionales que percibió al frente del consistorio catalán. "El sueldo de alcaldesa era un poco más de 100.000 euros al año", admitió ante David Broncano, reconociendo que "podría tener más de 400.000 euros en el banco".

La exdirigente recordó que intentó reducirse aquella cuantía nada más acceder al poder, aunque la normativa y la oposición se lo impidieron. "Había que ser ejemplares y mostrar que estábamos en la institución por un interés colectivo y no personal", explicó Colau, detallando que su formación política donó los excedentes salariales.

Tras ser preguntada por su patrimonio inmobiliario, la representante de Frente Amplio dejó claro que no tiene propiedades ni préstamos pendientes: "Tengo muy claro no hipotecarme y no coger deudas; conozco los bancos y he trabajado activísticamente con ellos mucho tiempo".

En lugar de invertir en ladrillo, Colau optó por permanecer de alquiler durante más de 15 años, acumulando un desembolso superior a 200.000 euros. Esta postura residencial refleja su defensa del derecho habitacional, asumiendo los mismos problemas de carestía que soportan miles de familias trabajadoras.

Perfil atípico

La exregidora quiso reflexionar en el programa sobre su concepción vital frente a las finanzas y la acumulación de bienes: "Hay gente que quiere acumular dinero y me parece legítimo, pero no ha sido la prioridad de mi vida; no he priorizado hacerme rica, sino el activismo y lo colectivo".

Las declaraciones de Ada Colau en TVE dejaron constancia de un perfil atípico entre los mandatarios que han gestionado presupuestos multimillonarios en España. Su renuncia a la propiedad y su escaso colchón financiero zanjaron la conversación ante Broncano, evidenciando una trayectoria marcada por sus convicciones ideológicas.