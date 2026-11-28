Pilar Moreno, psicóloga con más de 35 años de experiencia: "El miedo se puede gestionar porque eliminarlo no es bueno"
La psicóloga aeronáutica Pilar Moreno analiza cómo afrontar la aerofobia a propósito de 'El cubo de Otto', la nueva iniciativa de Iberia y El Extraordinario.
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La psicóloga aeronáutica Pilar Moreno explica que el miedo es un mecanismo de defensa básico y adaptativo, por lo que el objetivo contra la aerofobia debe ser aprender a gestionarlo y no eliminarlo.
La experta señala que en muchas ocasiones se sufre de 'miedo al propio miedo' y advierte contra el uso de alcohol, tabaco o las prisas antes de embarcar, ya que actúan como detonantes de estrés.
Entre las técnicas para mitigar la ansiedad en el avión, Moreno aconseja realizar tres respiraciones profundas cargando oxígeno y racionalizar que la situación no atenta contra la vida.
Sus consejos forman parte de 'El cubo de Otto', un proyecto divulgativo de 19 episodios impulsado por Iberia y El Extraordinario con la participación de diversos expertos de la aviación y la psicología.
El miedo a volar es una realidad para millones de personas. Sudores, palpitaciones, angustia o incluso la necesidad de evitar los viajes en avión son algunas de las manifestaciones de una sensación que puede llegar a condicionar la vida personal y profesional de quienes la padecen.
Sin embargo, combatirla no significa necesariamente hacerla desaparecer.
Así lo explica Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica y vicepresidenta de la Sociedad Española de Psicología Aeroespacial y Aeronáutica Civil, que defiende la importancia de aprender a gestionar esta emoción.
"El miedo es una emoción básica adaptativa. Es un sistema defensivo de nuestro sistema nervioso central que se activa cuando tu cerebro interpreta que hay un estímulo aversivo que atenta contra tu vida", explica la especialista.
Se trata, por tanto, de un mecanismo natural que forma parte del instinto de supervivencia. El problema aparece cuando el cerebro interpreta como una amenaza una situación que realmente no supone un peligro.
En el caso de los aviones, esa percepción puede mantenerse incluso cuando existen garantías de seguridad. "Nuestro sistema nervioso central está aprendiendo y desaprendiendo constantemente y entonces esa interpretación se queda ahí", señala Moreno.
Por eso, considera que una de las claves para afrontar la aerofobia consiste en modificar la manera en la que interpretamos aquello que nos provoca miedo.
La psicóloga insiste en que no se trata de eliminar esta emoción. "Se puede gestionar como todo. Quitar el miedo no es bueno, porque el miedo es un sistema defensivo y tiene que aparecer en determinados momentos", afirma.
En ocasiones, además, la ansiedad no procede únicamente del temor a que ocurra un accidente, sino de la propia reacción que puede experimentar la persona durante el vuelo. "Hay muchas veces que se tiene más miedo a tener miedo que al miedo", apunta.
Entre las recomendaciones que ofrece Moreno para afrontar esos momentos está un ejercicio sencillo de respiración. "Cuando uno empieza a tener miedo, respirar tres veces, cargar de oxígeno y decir: esto no atenta contra mi vida", aconseja.
También considera importante evitar situaciones que puedan incrementar la ansiedad antes de subir al avión. Llegar con prisas al aeropuerto, fumar o recurrir al alcohol para intentar relajarse son algunas de las conductas que desaconseja. "El alcohol es estresor, o sea, lo que parece que te relaja muchas veces es estresor", advierte.
'El cubo de Otto'
Estas reflexiones forman parte de El cubo de Otto, una iniciativa impulsada por Iberia y producida por El Extraordinario con el objetivo de acercar al público información y herramientas para comprender y afrontar el miedo a volar.
El proyecto está compuesto por 19 episodios y combina dos formatos: una docuficción de diez capítulos y una ficción sonora de nueve.
La propuesta utiliza la narrativa y las experiencias de sus protagonistas para abordar una cuestión que, pese a afectar a numerosos viajeros, no siempre se habla abiertamente.
En este recorrido participan profesionales de distintos ámbitos que, a través de sus conocimientos y experiencias, ayudan a comprender el miedo a volar desde diferentes perspectivas. Gael va construyendo el relato a partir de una serie de entrevistas con las que da voz a quienes pueden aportar respuestas sobre esta cuestión: Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica; Luis Muiño, psicólogo y divulgador del pódcast Entiende tu Mente; Ramiro Calle, referente internacional en meditación; Fernando Alonso, piloto de ensayos de Airbus; Nuria Nieto, sobrecargo de Iberia; Rafa San Julián, comandante de Iberia; y el equipo de ingeniería del Centro de Mantenimiento de Iberia en La Muñoza.