Cerrar la puerta a la pobreza

América Latina registrará en 2026 su mejor cifra de pobreza monetaria desde que existen registros comparables: 24,8%, unos 167 millones de personas.

Con todo, aunque mucha gente sale de la pobreza, la probabilidad de que vuelva a entrar en ella es muy alta.

“En estos países, la sensibilidad a pequeños eventos, como una enfermedad, una pérdida de cosecha o problemas climáticos es elevada”, explica Giovanni di Placido, director de Research y Estrategia de la FMBBVA.

Por eso, la Fundación trabaja para identificar los nuevos factores de vulnerabilidad: desde la irrupción de la inteligencia artificial y las brechas digitales hasta la falta de ahorro para la vejez en el sector informal o la sobrecarga de cuidados que hace más volátiles los ingresos de las mujeres.

“Tratamos de consolidar atributos que los hagan más resilientes y les permitan alejarse cada vez más de la pobreza”, añade.

Bajo esta premisa, se ha celebrado en Madrid el acto Próxima escena: de la medición al impacto, organizado por la FMBBVA, presidido por S. M. la Reina y en el que también participó Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

“Estamos en el lugar adecuado, donde se unen las fuerzas, la voluntad, la tecnología y los recursos para que tantos millones de pequeños emprendedores no solo salgan de la pobreza, sino que consigan permanecer alejados de ella de manera permanente y sostenible”, subrayó S.M. la Reina.

“Hoy entenderemos lo que significa tomar decisiones para no llegar tarde. Identificar indicios para actuar a tiempo. Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de tantas personas”, añadió.

Por su parte, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, señaló que ayudar a salir de la pobreza a una familia “es un gran avance, pero el verdadero desafío es que ese progreso perdure”.

“Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA acompaña a las personas para que las oportunidades que generamos hoy se traduzcan en mejores condiciones de vida mañana”, apuntó.

Para lograrlo, la Fundación (que desde su creación en 2007 ha apoyado a ocho millones de emprendedores de bajos recursos y desembolsado más de 25.000 millones de dólares en créditos en cinco países de Latinoamérica) ha dado un paso más allá en su metodología de medición con la presentación de Impact Lab.

Una iniciativa de investigación aplicada que convierte veinte años de conocimiento en evidencias científicas para actuar antes de que surjan las carencias y los riesgos que pueden afectar a los emprendedores.