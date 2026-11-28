Moisés, el carpintero de 28 años que le contó su historia a la Reina: “Las limitaciones son puertas, solo hay que fabricar la llave”
Con financiación, formación en gestión empresarial y el acompañamiento de la Fundación Microfinanzas BBVA, este emprendedor panameño logró ampliar su casa y terminar sus estudios
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Moisés Castillo tiene 28 años y es de Panamá. De pequeño, disfrutaba haciendo manualidades en el colegio.
Motivado por esas ganas de crear con sus manos, durante la pandemia decidió abrir su propio negocio de carpintería, Timber Workshop, tras aprender el oficio de forma autodidacta viendo tutoriales en YouTube.
Sin embargo, pronto se dio de bruces con la realidad. “Mi negocio empezó por una inspiración de un familiar y las ganas de crear. Quería hacer muebles y fabricar piezas de madera, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo”, cuenta Castillo.
Moisés Castillo, emprendedor panameño acompañado por la FMBBVA
Los inicios no fueron fáciles, reconoce Castillo, quien carecía de recursos, inversión y conocimientos sobre cómo proyectar su negocio en redes sociales o manejar un presupuesto.
Con el apoyo de Microserfin (entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA en Panamá) obtuvo un crédito y algo decisivo: formación en gestión empresarial, educación financiera y herramientas digitales. Como él mismo señala, “las necesidades de los emprendedores van cambiando y anticiparse a ellas me permite seguir mejorando”.
Hoy, gracias a los ingresos de su taller, ha podido ampliar la vivienda de su familia y graduarse en Mecánica Industrial.
Dejar atrás la vulnerabilidad
La historia de Moisés muestra que el progreso tiene muchas dimensiones y que conocerlas exige mirar más allá de los ingresos.
Su asesora le visita periódicamente para conocer de cerca cómo evoluciona su negocio, qué necesita para seguir progresando e identificar señales que los números por sí solos no reflejan. Estos datos ayudan a que la Fundación Microfinanzas BBVA conozca su realidad y pueda detectar sus carencias antes de que se conviertan en crisis.
Giovanni di Placido, director de Research y Estrategia de la FMBBVA
S. M. la Reina
Carlos Torres Vila, presidente de BBVA
Cerrar la puerta a la pobreza
América Latina registrará en 2026 su mejor cifra de pobreza monetaria desde que existen registros comparables: 24,8%, unos 167 millones de personas.
Con todo, aunque mucha gente sale de la pobreza, la probabilidad de que vuelva a entrar en ella es muy alta.
“En estos países, la sensibilidad a pequeños eventos, como una enfermedad, una pérdida de cosecha o problemas climáticos es elevada”, explica Giovanni di Placido, director de Research y Estrategia de la FMBBVA.
Por eso, la Fundación trabaja para identificar los nuevos factores de vulnerabilidad: desde la irrupción de la inteligencia artificial y las brechas digitales hasta la falta de ahorro para la vejez en el sector informal o la sobrecarga de cuidados que hace más volátiles los ingresos de las mujeres.
“Tratamos de consolidar atributos que los hagan más resilientes y les permitan alejarse cada vez más de la pobreza”, añade.
Bajo esta premisa, se ha celebrado en Madrid el acto Próxima escena: de la medición al impacto, organizado por la FMBBVA, presidido por S. M. la Reina y en el que también participó Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
“Estamos en el lugar adecuado, donde se unen las fuerzas, la voluntad, la tecnología y los recursos para que tantos millones de pequeños emprendedores no solo salgan de la pobreza, sino que consigan permanecer alejados de ella de manera permanente y sostenible”, subrayó S.M. la Reina.
“Hoy entenderemos lo que significa tomar decisiones para no llegar tarde. Identificar indicios para actuar a tiempo. Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de tantas personas”, añadió.
Por su parte, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, señaló que ayudar a salir de la pobreza a una familia “es un gran avance, pero el verdadero desafío es que ese progreso perdure”.
“Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA acompaña a las personas para que las oportunidades que generamos hoy se traduzcan en mejores condiciones de vida mañana”, apuntó.
Para lograrlo, la Fundación (que desde su creación en 2007 ha apoyado a ocho millones de emprendedores de bajos recursos y desembolsado más de 25.000 millones de dólares en créditos en cinco países de Latinoamérica) ha dado un paso más allá en su metodología de medición con la presentación de Impact Lab.
Una iniciativa de investigación aplicada que convierte veinte años de conocimiento en evidencias científicas para actuar antes de que surjan las carencias y los riesgos que pueden afectar a los emprendedores.
Stephanie García Van Gool, directora de Impacto de la FMBBVA
Frente a las brechas del futuro
“El Impact Lab es una forma de trabajar: definimos un problema, diseñamos la metodología de medición y creamos el producto que mejor se adapte a cada necesidad”, explica Stephanie García Van Gool, directora de Impacto de la FMBBVA.
El objetivo es dar con la combinación exacta de crédito, ahorro, seguros, saneamiento y capacitación digital para cada persona, en el momento oportuno y por el canal adecuado.
Esta personalización resulta vital frente a barreras estructurales como la falta de escolarización o de tiempo.
En el 42 % de los hogares analizados hay al menos un adulto mayor de 40 años sin los estudios mínimos correspondientes a su edad, y en el caso de las mujeres, el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados les impide dedicar horas a formarse.
Por eso, la capacitación se diseña en sesiones cortas y prácticas, accesibles tanto de forma presencial como a través de aplicaciones móviles.
Karina Méndez, asesora de crédito de Microserfin
Lo que las cifras no ven
Por sofisticada que sea la analítica de datos, el modelo mantiene una premisa innegociable: humanizar la tecnología pisando el terreno.
Karina Méndez, asesora de crédito de Microserfin, lo resume con claridad tras haber conocido de primera mano cientos de negocios como el de Moisés: “En las visitas a los emprendedores recabamos información sobre la situación del negocio y la familia.
Esos datos se analizan para diseñar productos y soluciones, como microseguros, adaptados a cada perfil. Por ejemplo, si es un comercio o un negocio agrario, lo que necesitan no es igual”.
Y es que el futuro no avisa cuando empieza a cambiar. Anticiparse a las necesidades que van transformando un negocio es la única garantía para que las oportunidades de hoy se traduzcan en estabilidad mañana.
Porque medir mejor no consiste en mirar más lejos, sino en aprender a reconocer a tiempo las señales que pueden cambiar la próxima escena.