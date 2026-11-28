Brígido Chambra es un empresario agrícola de referencia, exsocio de grandes explotaciones como Grupo Áncora. YouTube - Agromillora Group.

Brígido, agricultor y empresario: "He llegado a endeudarme al 100%, pero hoy no plantas por menos de 15.000 euros"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El agricultor y empresario Brígido Chambra advierte que los costes de explotación por hectárea han subido hasta los 15.000 euros, frente a los 10.000 euros de hace unos años. Chambra insta a "cambiar el chip de agricultor a empresario" y gestionar las fincas con rigor numérico, combinando la explotación con la revalorización del terreno. El sector agrario enfrenta una severa escasez de mano de obra, perdiendo 139.000 empleados desde 2018 y necesitando unos 200.000 trabajadores para cubrir jubilaciones. El empresario señala que el problema principal no es el sueldo por hora, sino la falta de disposición de la población para trabajar en el campo.

El Gobierno ha reducido por ley la producción de aceite de oliva en unas 188.000 toneladas. ¿Su objetivo? Evitar que los precios sigan cayendo para no perjudicar a los productores.

Brígido Chambra, agricultor y empresario del aceite de oliva, expone cuál es la situación actual de su sector: "Hoy día, los costes de una hectárea de explotación se van hasta los 15.000 euros, ha subido todo muchísimo".

El experto lo compara con hace unos años, cuando una hectárea de plantación se podía explotar por apenas 10.000 euros. No obstante, matiza que "en la agricultura todavía se puede ganar dinero", aunque los beneficios ya no vienen de las tierras que se posean.

"Hay que cambiar el chip de agricultor a empresario, con datos y números, y menos intuiciones", explica en una entrevista de YouTube para Agromillora Group. En esta línea, Chambra aconseja comprar un terreno para transformarlo y revaluarlo.

De esta forma, además del rendimiento de la explotación, también elevas tu valor patrimonial. El agricultor afirma que "cuando empiezas no puedes invertir sin endeudarte". "Yo he llegado a endeudarme en un 100 %", confiesa.

Con la edad, Chambra se ha vuelto más conservador y ahora su idea es no superar nunca el 12 % de deuda. ¿Y qué peligros puede conllevar la adquisición de una plantación agrícola?

Según el exsocio de Grupo Áncora, uno de ellos es la mala elección del tipo de regadío: "Un euro invertido en secano es más rentable que en riego, pero si cometes un error, no tienes comodín para subsanarlo y mueres".

La falta de trabajadores

Tanto el Consejo Económico y Social (CES) como las principales organizaciones agrarias coinciden en que el campo español necesita cerca de 200.000 nuevos agricultores y trabajadores para cubrir la oleada de jubilaciones.

No obstante, los registros oficiales de la Seguridad Social muestran que de 2018 a 2025 el sector ha perdido 139.000 empleados.

Chambra asegura que el problema no es el coste de la mano de obra, sino directamente la predisposición de la población a trabajar en el campo.

"No es una cuestión de que pagues 12 o 15 euros por hora, es que no hay personal", expresa el empresario.

La rentabilidad del aceite

Tal como expone Chambra, el olivar en seto demuestra que en el campo aún se gana dinero, pero el margen ya no perdona la improvisación.

Entre inversiones de 15.000 euros por hectárea, costes al alza y precios volátiles, la rentabilidad no depende de poseer tierra, sino de gestionarla con rigor empresarial: menos intuición y muchos más números para esquivar la ruina.