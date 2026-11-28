El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Europa Press

Arcadi España confirma que los trabajadores que cobren el SMI no pagarán IRPF: Hacienda deducirá hasta 1.033 € en 2027

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores que perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no pagarán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir del 1 de enero de 2027. El Gobierno ha aprobado una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales para las rentas del trabajo inferiores a 18.004 euros al año. La medida se aplicará de forma progresiva hasta rentas de 23.171,89 euros anuales y modificará las retenciones mensuales desde la primera nómina de 2027. La deducción fiscal, recogida en el Real Decreto-Ley 38/2026, beneficiará a 2,7 millones de personas y supondrá un ahorro de 1.200 millones de euros.

Los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional no tendrán que pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2027. El Gobierno ha aprobado una nueva deducción fiscal para evitar que quienes perciban esta remuneración tengan que tributar por sus ingresos a partir del 1 de enero.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confirmado que la medida permitirá deducir hasta 1.033,58 euros anuales a los trabajadores con rentas más bajas. El objetivo es que la subida del salario mínimo no se traduzca en una mayor factura fiscal y que sus beneficiarios puedan conservar una mayor parte de sus ingresos.

La medida se ha aprobado mediante el Real Decreto-Ley 38/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de noviembre. El texto establece que los perceptores del SMI quedarán exentos de tributar por sus salarios en 2027 y amplía la deducción a otros trabajadores con ingresos ligeramente superiores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press

La nueva deducción alcanzará a los contribuyentes cuyos rendimientos íntegros del trabajo sean inferiores a 23.171,89 euros anuales, siempre que no obtengan más de 6.500 euros en otras rentas distintas al trabajo, excluidas las exentas. La cuantía máxima corresponderá a quienes perciban hasta 18.004 euros al año.

Estos trabajadores podrán deducirse 1.033,58 euros anuales de la cuota líquida del IRPF. Para quienes tengan ingresos comprendidos entre los 18.004 y los 23.171,89 euros, el importe irá disminuyendo progresivamente. La reducción será de 20 céntimos por cada euro que supere el primer umbral.

De esta forma, el beneficio fiscal no se limita a quienes cobran el salario mínimo. También alcanza a empleados con sueldos superiores, aunque la deducción será menor a medida que aumenten sus ingresos. El mecanismo pretende evitar que una pequeña subida provoque un incremento desproporcionado de la factura tributaria.

Otra de las novedades es que los perceptores del SMI no tendrán que esperar a presentar la declaración de la renta para beneficiarse de la medida. Hacienda modificará también el sistema de cálculo de las retenciones para que estos trabajadores no soporten descuentos mensuales por IRPF desde la primera nómina de 2027.

Fecha de entrada

La modificación tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027 y se aplicará tanto en la deducción de la cuota del impuesto como en el cálculo de las retenciones. De esta manera, quienes cobren el salario mínimo podrán percibir su sueldo sin que se les descuente una cantidad mensual en concepto de IRPF.

La medida beneficiará, según datos del Gobierno, a unas 2,7 millones de personas y supondrá un ahorro fiscal de aproximadamente 1.200 millones de euros. El real decreto-ley está pendiente de superar el trámite de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso para mantener su vigencia.