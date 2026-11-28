Ana Iris Simón, en 'Una hora con Lorena' 'Una hora con Lorena'

Ana Iris Simón: "Como sigamos así, en 15 años mis hijos no van a tener derecho a una casa en su vida ni la capacidad de tenerla"

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LO ESENCIAL Las claves La escritora Ana Iris Simón alerta en el videopodcast 'Una hora con Lorena' sobre la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en España. Advierte de que, si la situación actual continúa, sus hijos no tendrán capacidad ni derecho a poseer un hogar en los próximos 15 años. Simón critica tanto al Gobierno por pedir "solidaridad a los caseros" como las recetas de la derecha basadas en la liberalización de suelo. Considera la vivienda una condición previa e irrenunciable para fundar una familia o proyectar un futuro, urgiendo a soluciones reales.

La escritora y columnista Ana Iris Simón ha vuelto a situar el foco en una de las heridas más profundas de la sociedad española, la imposibilidad material de acceder a un techo digno.

En una conversación pausada en el videopodcast Una hora con Lorena (UHCL), conducido por Lorena Maldonado, la autora de Feria lanzó un advertencia demoledora sobre la brecha generacional.

Lejos de una consigna partidista, su diagnóstico parte de una preocupación cotidiana como madre.

Para Simón, la juventud actual afronta una degradación inédita. Mientras en las protestas del 15M se repetía que los jóvenes vivían peor que sus padres, hoy el retroceso mira directamente a los abuelos.

"Mis hijos en 15 años, ponte cuando tengan 18, como sigamos así, no van a tener derecho a una casa en su vida, ni la capacidad de tenerla", lamenta con crudeza.

A su juicio, la vivienda es la condición previa e irrenunciable para fundar una familia o proyectar un futuro.

Durante la charla, recordó que ya en 2021, en un acto oficial en La Moncloa sobre la España rural, cuestionó las promesas vacías de algoritmos y modernización: "Tío, que la gente no tiene casa; lo que necesitamos es más antiguo que la vida, que es un hogar".

https://www.youtube.com/watch?v=LiHp5BCbVvA

En su paso por el espacio de Maldonado, la escritora no ahorró críticas a ninguna bancada. Calificó de "muy tramposo" que Pedro Sánchez utilizara el reclamo de la vivienda para convocar elecciones, reprochando que la respuesta de su gabinete fuer "pedir solidaridad a los caseros" a través de la ministra Isabel Rodríguez.

Tampoco encontró soluciones en la derecha. Descartó la receta liberal de recalificar suelo para "construir y construir" en pueblos lejanos si los empleo siguen concentrados en las ciudades.

Iris Simón, sobre la vivienda

Mandar a los trabajadores a dos horas y media en tren, advirtió, colisiona con aplicar "la motosierra de Milei para recortar los servicios públicos".

Simón bromeó sobre las etiquetas políticas, cuando habla de familia la ubican en un extremo, pero "si hablo de vivienda, soy de extrema izquierda radical".

Frente a una clase política volcada en batallas simbólicas como los pinganillos del Congreso, concluyó que la emergencia habitacional exige respuestas urgentes antes de que el porvenir quede cancelado.