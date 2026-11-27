Hassan, castañero con 40 años de experiencia: "Antes vendíamos 12 castañas por 100 pesetas. Ahora son 5 por un euro y siempre tengo cola"

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LO ESENCIAL Las claves Hassan lleva desde 1989 vendiendo castañas en Melilla y refleja la inflación del sector: ha pasado de ofrecer 12 castañas por 100 pesetas a vender 5 por un euro. El incremento del coste de las castañas y del carbón ha encarecido el producto, pero mantiene una clientela fiel que hace cola a diario durante su campaña de octubre a enero. A pesar de la tradición y el éxito de su puesto, Hassan confiesa la dureza del oficio por las quemaduras y las largas horas de pie, asegurando estar agotado del trabajo. Nutricionalmente, las castañas asadas destacan como un gran tentempié otoñal al ser bajas en grasas y ricas en agua e hidratos de carbono complejos que aportan energía sostenida.

Pocas cosas miden la inflación a pie de calle con tanta precisión como un cucurucho de castañas asadas.

Cada tarde, sobre las cinco, el humo que sube por la Avenida Juan Carlos I de Melilla anuncia algo más que la llegada del frío, es el turno de Hassan.

Lleva en el oficio desde 1989, cuando con solo 16 años comenzó ayudando a un vecino mayor en la calle General García Margallo.

Más de tres décadas después, y asentado en su actual esquina desde 2012, sus tarifas resumen sin rodeos cómo ha cambiado la economía cotidiana.

"Antes vendíamos 12 por 100 pesetas. Ahora son 5 por un euro", contó el castañero en una entrevista de 2025, en El Faro de Melilla.

El motivo no tiene misterio para quien paga cada semana la materia prima y el combustible: "Han subido las castañas, ha subido el carbón, ha subido todo".

A pesar del encarecimiento, el puesto mantiene el tirón. Hassan opera bajo una licencia municipal que acota su campaña del 1 de octubre al 31 de enero ("después de los Reyes ya se acaba la temporada"), cuatro meses intensos donde la fidelidad sostiene la caja.

El castañero de Melilla

"Gracias a Dios, mis clientes vuelven todos los días. Siempre tengo cola", explica.

Y los pedidos no siempre se quedan en un cucurucho suelto: "El otro día vino un chico y se llevó 20 euros de castañas. Hay familias grandes, y a todos les gustan".

El trabajo empieza mucho antes de encender las brasas. Él mismo las corta una a una en casa con cuchillo para evitar que revienten al fuego.

Ya en el puesto, espera a que el carbón alcance el punto exacto, añade sal a la olla ennegrecida, tapa y remueve sin descanso para que no se peguen.

Castañas asadas Shutterstock

Desde fuera, el puesto huele a tradición, especialmente cuando los niños que antes acudían con sus padres vuelven ahora con sus propios hijos.

Sin embargo, el oficio pasa factura. Largas horas de pie, humo constante y quemaduras habituales marcan la rutina diaria.

"Te quemas con el fuego. Es duro, muy duro", reconocía Hassan sin adornos.

Tanto, que no esconde su agotamiento tras más de media vida frente a la olla: "Si me sale otro trabajo, me largo de aquí. Estoy harto".

Más allá de la tradición y del precio, las castañas asadas siguen siendo uno de los tentempiés más interesantes del otoño desde el punto de vista nutricional.

A diferencia de otros frutos secos, contienen muy poco grasa y destacan por su alto aporte de agua e hidratos de carbono complejos, que proporcionan energía sostenida sin resultar pesados.