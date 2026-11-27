El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. EP

Feijóo ofrece cuota cero a los nuevos autónomos durante su primer año: podrán ampliarla a dos si no superan el SMI

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LO ESENCIAL Las claves El PP propone en su programa electoral una cuota cero de cotización a la Seguridad Social durante el primer año para nuevos autónomos, sin importar sus ingresos. La bonificación se podrá extender a un segundo año si los rendimientos netos del trabajador por cuenta propia no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El plan incluye proteger la vivienda habitual del autónomo frente a deudas del negocio y una exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales.

Los trabajadores autónomos que decidan poner en marcha un negocio podrían contar con dos años sin pagar cotizaciones a la Seguridad Social si cumple determinados requisitos.

Es una de las propuestas que el Partido Popular recoge en su programa electoral, con el objetivo de facilitar el inicio de nuevas actividades y reducir los costes que deben afrontar quienes deciden emprender.

La medida aparece en el punto 170 del documento y contempla una cuota cero durante los primeros 12 meses de actividad para todos los nuevos autónomos.

Nuevos autónomos

Durante ese periodo, los profesionales quedarían exentos de pagar sus cotizaciones sociales, independientes de los ingresos que consiguieran generar con su negocio.

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo incluye, además, la posibilidad de ampliar esta bonificación durante un segundo año.

Sin embargo, para acceder a esa prórroga sí habría una condición económica: los rendimientos netos del trabajador por cuenta propia no podrían alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

De esta manera, quienes consigan consolidar su actividad y obtengan unos ingresos superiores al umbral establecido comenzarían a cotizar con normalidad una vez finalizado el primer año.

Por el contrario, aquellos cuyos negocios todavía no generen rendimientos suficientes podrían mantener la cuota cero durante otros 12 meses.

El planteamiento busca ofrecer un margen adicional a los emprendedores que necesitan más tiempo para conseguir clientes, desarrollar su actividad y alcanzar una facturación estable.

Así, el requisito del salario mínimo no se aplicaría desde el comienzo, sino exclusivamente para determinar si el trabajador puede beneficiarse de la exención durante el segundo ejercicio.

La medida 170 del programa popular no se limita a las cotizaciones sociales. El documento también contempla proteger por defecto la vivienda habitual del autónomo frente a las posibles deudas derivadas de su actividad profesional.

Se trata de otra de las cuestiones que afectan a quienes trabajan por cuenta propia, especialmente cuando el negocio exige asumir gastos, inversiones o compromisos económicos antes de generar ingresos suficientes.

Esta propuesta forma parte de un paquete más amplio de iniciativas fiscales y económicas dirigidas a los autónomos.

Entre ellas figura la posibilidad de aplicar una exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, así como deducciones del 100% de las cotizaciones sociales al contratar a un empleado.

En cualquier caso, todas estas medidas forman parte del programa electoral del Partido Popular y constituyen compromisos que requerían su correspondiente desarrollo normativo para entrar en vigor.

Por tanto, la cuota cero durante uno o dos años no es actualmente un derecho reconocido por esta propuesta, sino una iniciativa planteada por la formación de Feijóo.

El último sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL daba como ganador al Partido Popular, con 135 escaños, mientras el PSOE se mantendría con 115. Con los 61 diputados de Vox, la derecha alcanzaría la mayoría absoluta de 196.