Pepa Millán durante el Gran Debate Parlamentario con motivo de las Elecciones 29N en Madrid Gtres

El patrimonio de Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso: ninguna vivienda y 462,07 euros en el banco

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LO ESENCIAL Las claves Pepa Millán declaró un saldo de 462,07 euros en el banco en su Registro de Intereses del Congreso al inicio de la XV Legislatura. Su declaración patrimonial no incluye viviendas, terrenos, vehículos, acciones ni deudas a su nombre. Declaró 10.919,94 euros percibidos del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía y una cuota del IRPF de 13.152,67 euros por su etapa como senadora. La normativa excluye del formulario las retribuciones de las Cortes y no obliga a declarar el gasto en alquiler de vivienda.

La declaración de bienes de Pepa Millán deja una cifra que llama la atención: 462,07 euros.

Es el único saldo bancario que María José Rodríguez de Millán Parro, portavoz de Vox en el Congreso, hizo constar en la documentación patrimonial presentada al inicio de la XV Legislatura.

Un dato que cobra actualidad tras su participación anoche en el debate a ocho de RTVE, celebrado a pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La cifra aparece en los documentos publicados en el Registro de Intereses del Congreso de los Diputados, el organismo en el que los parlamentarios deben depositar sus declaraciones de bienes, rentas y actividades económicas.

En el caso de Millán, la documentación fue registrada el 16 de agosto de 2023, coincidiendo con su toma de posesión como diputada por Madrid, y completada con una modificación de su declaración de intereses económicos el 19 de septiembre de ese mismo año.

Más allá de esos 462,07 euros, el inventario patrimonial presentado por la dirigente de Vox no recoge ningún inmueble, terreno urbano o finca rústica, ni propiedades a través de sociedades.

Tampoco aparecen vehículos, embarcaciones, acciones, bonos o participaciones financieras. El apartado destinado a declarar deudas y préstamos figura igualmente vacío.

La documentación tampoco ofrece información sobre un posible alquiler de vivienda. No obstante, esta ausencia tiene una explicación: el modelo oficial del Congreso no obliga a incluir gastos habituales como el arrendamiento de la residencia.

Por tanto, que no aparezca ninguna referencia a este concepto no permite determinar si la diputada vive de alquiler o en una vivienda de su propiedad.

También conviene contextualizar el saldo bancario declarado. Los 462,07 euros no tienen por qué corresponder al dinero del que disponía Millán en el momento de hacerse pública la declaración.

La normativa permite consignar el saldo medio de la cuenta o el existente en una fecha concreta anterior a la presentación del documento. Es, en consecuencia, una referencia patrimonial limitada a un momento determinado.

En el apartado de ingresos e impuestos aparece otro dato que requiere explicación. Millán declaró haber recibido 10.919,94 euros del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía durante el ejercicio anterior, mientras que la cuota líquida del IRPF ascendió a 13.152,67 euros.

La diferencia se explica porque el formulario excluye las retribuciones percibidas directamente del Congreso y del Senado, al tratarse de cantidades que ya se publican en los respectivos portales de transparencia de las Cámaras.

Por ello, la cuota tributaria también corresponde a los ingresos obtenidos durante su etapa como senadora, cargo que ocupó entre 2022 y 2023.

Antes de incorporarse a la Cámara Alta, Millán había trabajado desde 2020 como asesora parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, dentro de la estructura de Vox.