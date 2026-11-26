Es oficial: los pensionistas que cobran 14 pagas recibirán un doble ingreso en noviembre por Navidad, pero hay excepciones

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los pensionistas con prestaciones contributivas en 14 pagas recibirán en noviembre una paga extra junto a su mensualidad ordinaria. Beneficiarios de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente cobran esta mensualidad adicional de forma íntegra o proporcional. Quedan excluidos del ingreso doble quienes cobran pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, al tener las extras prorrateadas. Quienes hayan empezado a cobrar la pensión recientemente percibirán un importe proporcional al tiempo cotizado durante el periodo de devengo.

Aquellos jubilados y beneficiarios de otras prestaciones contributivas que tienen reconocidas 14 pagas anuales y que, por tanto, cobrarán tanto la mensualidad ordinaria como la paga extraordinaria de Navidad.

Esta cantidad adicional supone un alivio económico para muchos hogares de cara a los gastos que suelen aumentar durante las fiestas navideñas. Sin embargo, no todos los pensionistas podrán hacerse con este aumento.

La diferencia depende, principalmente, del tipo de prestación que perciben y de cómo se distribuyen sus pagas a lo largo del año.

¿Quiénes reciben paga extra?

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan, con carácter general, en 14 pagas al año, una por cada uno de los 12 meses y dos extraordinarias, que se ingresan en junio y noviembre.

De esta manera, los pensionistas que tienen reconocidas las 14 mensualidades recibirán en noviembre su prestación habitual junto con la paga extraordinaria de Navidad. Esta última equivale, por norma general, a una mensualidad ordinaria cuando se ha generado el derecho a cobrarla durante todo el periodo correspondiente.

Por ejemplo, un pensionista que cobra 1.200 euros mensuales recibirá otros 1.200 euros en concepto de paga extra. Así, durante noviembre percibirá un total de 2.400 euros, antes de posibles retenciones o ajustes.

Entre los beneficiarios que pueden recibir estas pagas extraordinarias se encuentran los pensionistas de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, siempre que su prestación esté reconocida en 14 mensualidades.

¿Quiénes se quedan sin paga?

No obstante, existe una excepción importante. Los pensionistas cuya prestación deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional no reciben dos pagas extraordinarias independientes.

En estos casos, las pagas extra están prorrateadas en las doce mensualidades ordinarias. Esto significa que el importe correspondiente a las extraordinarias ya está incluido en lo que cobran cada mes, por lo que no reciben un ingreso adicional en noviembre.

Además, quienes hayan comenzado a cobrar una pensión recientemente tampoco tienen garantizado el abono de una paga extraordinaria completa. Si no han generado el derecho durante todo el periodo de devengo, la Seguridad Social calcula la cantidad de forma proporcional al tiempo que corresponda.

Por lo tanto, aunque noviembre es uno de los meses en los que muchos pensionistas reciben dos ingresos, la cuantía final dependerá de las características de cada prestación y del tiempo durante el que se haya tenido derecho a ella.