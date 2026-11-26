Kamil Bachman, responsable de la empresa Muriblat, empezó en el sector de la construcción alicatando con su tío a los 16 años. YouTube - Sector Oficios Podcast.

Kamil, albañil y empresario: "Tengo 4 personas trabajando, terminamos la jornada a las 5 y no pagamos el sueldo mínimo"

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LO ESENCIAL Las claves Kamil Bachman, empresario del sector del bricolaje y reformas en Getafe, defiende que en su plantilla no se paga el sueldo mínimo y se ofrece una jornada de 9:00 a 17:00. El responsable de Muriblat afirma que un buen albañil asalariado que haga ganar dinero a su compañía no debería cobrar menos de 3.000 euros al mes. Critica la falta de paciencia de las empresas con los jóvenes sin experiencia, a quienes exigen un esfuerzo físico excesivo desde los primeros días provocando su abandono. Lamenta la "guerra diaria" con los presupuestos: asegura que los clientes pagan cifras desorbitadas por comprar una vivienda pero ven caras las reformas para acondicionarla.

Hacen falta albañiles. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), España necesita cerca de 700.000 trabajadores para dar respuesta a la falta de relevo generacional en el sector.

A menudo se cree que la falta de profesionales es culpa de las condiciones laborales, pero Kamil Bachman, responsable de la empresa de reformas Muriblat de Getafe, desmonta el mito: "Tenemos cuatro personas trabajando, empezamos la jornada a las 9:00 y la terminamos a las 17:00".

"Cuando vine a España cobraba el sueldo mínimo y trabajaba entre 10 y 12 horas, pero mis empleados están bien pagados", explica el empresario en una entrevista para Sector Oficios Podcast. "No cobran el mínimo y damos buenos pluses", añade.

Al ser preguntado por si es mejor ejercer como autónomo o trabajar asalariado, Kamil defiende que es mejor cobrar menos y ahorrarse dolores de cabeza. En este sentido, critica la gestión interminable de presupuestos que finalmente no llegan a ejecutarse.

También las horas extra y el desgaste que conlleva lidiar con los clientes. Pero, ¿cuánto debería ganar, como mínimo, un albañil asalariado?

El responsable de obra responde: "En mi caso, me considero bien albañil, por lo que no cobraría menos de 3.000 euros en cualquier empresa".

"Si eres bueno y haces ganar dinero a tu compañía, como mínimo tienes que percibir 3.000 euros", concluye.

La falta de relevo

¿Cuál es el motivo por el que falta relevo generacional en el ámbito de la construcción? Para Kamil, la culpa es de la poca paciencia que hay en las empresas con los empleados jóvenes.

"Sus jefes o compañeros no tienen paciencia porque es una persona que seguramente venga de un cursillo o directamente de nada", afirma.

"Le piden durante tres días seguidos que bajen escombros y suban materiales a un cuarto sin ascensor, y claro, eso revienta a cualquier persona", explica el empresario.

En definitiva, "le exigen mucho de primeras y a los dos o tres días este trabajador se va".

Una "guerra diaria"

Kamil también expone uno de los problemas diarios a los que se enfrenta como responsable de una empresa de reformas. Se trata de los presupuestos.

Según defiende, los clientes muchas veces no están dispuestos a pagar una gran cantidad por reformar su casa, pero en cambio no les importa gastar más en la compra del inmueble.

"Pagan auténticas barbaridades por una vivienda y luego les das un presupuesto para una obra y les parece caro", se queja el albañil.

"Nosotros ponemos a punto una casa para un montón de años", concluye el empresario.