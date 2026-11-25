Juan Ramón, padre de una familia numerosa: "Trabajo en la construcción. Cuando teníamos ocho hijos, llegó la crisis"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Ramón y Patricia son un matrimonio que vive en las afueras de Madrid y ha formado una familia numerosa de doce hijos. Afrontaron la llegada de su novena hija en plena crisis económica y sufriendo una situación de precariedad en el sector de la construcción. Patricia decidió renunciar a su carrera profesional tras haber cursado estudios universitarios para dedicarse íntegramente al cuidado y educación de la familia. El matrimonio sostiene su proyecto familiar con una profunda fe religiosa, priorizando el valor único de cada vida por encima de las dificultades materiales.

Juan Ramón y Patricia tienen doce hijos y han construido una familia en la que la fe ocupa un lugar central.

Su historia, marcada por la confianza en Dios y la entrega a los demás, también ha estado atravesada por dificultades económicas y decisiones personales que han condicionado su forma de entender la vida.

Una de las etapas más complicadas llegó cuando tenían ocho hijos y la crisis económica golpeó especialmente a diferentes sectores. "Trabajo en la construcción y se quedó embarazada Patricia de nuestra novena hija", recuerda Juan Ramón.

Familia numerosa de 14

La noticia llegó en un momento de incertidumbre laboral y económica. "Estábamos en una crisis que yo estaba en una situación muy precaria", explica en Ecclesia COPE. La reacción de su entorno fue de sorpresa.

Algunos conocidos no entendían que la pareja decidiera ampliar la familia en unas circunstancias tan delicadas. "Estando así, ¿Cómo os lanzáis?", le preguntaban.

Sin embargo, Juan Ramón asegura que nunca contemplaron aquella decisión únicamente desde el punto de vista económico. "Lo primero es que cada vida es única", sostiene.

Para él, la llegada de cada hijo tiene un calor propio, independientemente de la situación que atraviese la familia. También recuerda que la estabilidad material puede cambiar en cualquier momento: "No sabemos el futuro, o sea, ahora me va muy bien y mañana a lo mejor muy mal y al revés".

El matrimonio vive en un pueblo a las afueras de Madrid, al que se trasladó cuando tenía seis hijos. Juan Ramón, que procede de una familia de diez, y Patricia han seguido ampliando la suya hasta llegar a los doce.

Algunos de sus hijos ya han formado sus propias familias y la pareja tiene, al menos, un nieto.

En ese camino, Patricia tomó una decisión importante: dejar su profesión para dedicarse a la educación y al cuidado de sus hijos. Había estudiado para una carrera universitaria, pero renunció a su trayectoria laboral para centrarse en el hogar.

No obstante, no siempre fue sencillo. "Tuve tiempos de tentación de decir: 'Necesito trabajar'", reconoce. Interpreta que la llegada de sus hijos y la posibilidad de atenderlos en casa respondían a una misión que consideraba prioritaria.

"Dios nos daba un hijo detrás de otro y con eso me estaba diciendo claramente que Él nos daba todo lo que necesitábamos", afirma.

Para Patricia, educar a sus hijos es una de las mayores responsabilidades de su vida, pero también una forma de prepararlos para pensar en los demás.

Esa idea está presente en la educación que ambos intentan transmitirles. Patricia defiende que los estudios y el trabajo no deben entenderse únicamente como herramientas para obtener un beneficio personal o ganar más dinero.

"Todo lo haces para los demás", resume. Una filosofía familiar que, en los momentos de mayor incertidumbre económica, les ha llevado a anteponer el valor de cada uno de sus hijos frente a las provisiones materiales.