José Cabrera, psiquiatra: “La resistencia como estrategia de supervivencia de Pedro Sánchez la mamó de su madre”

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LO ESENCIAL Las claves El psiquiatra José Cabrera analiza en 'Espejo Público' la capacidad de Pedro Sánchez para aguantar la presión política. Asegura que la resistencia del presidente es una estrategia aprendida de su madre, a quien define como su "núcleo duro". Destaca su "frialdad emocional" para controlar la situación y descarta que sea un psicópata o un enfermo. Señala también que Sánchez presenta una ausencia de criterios morales o religiosos que le hace sentirse impune en cualquier escenario.

Fue en 2019 cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, publicó su libro ‘Manual de supervivencia’. Del mismo, ingresó 42.000 euros que destinó a la obra social Nur, una ONG.

A grandes rasgos, contaba su llegada a la secretaría general del PSOE en 2014. También su salida dos años después y su posterior regreso apoyado por la militancia.

Y, como no podía ser menos, su investidura como presidente del Gobierno, ya en 2018, tras una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Tres núcleos

Tras esa moción de censura, Pedro Sánchez logró seguir en La Moncloa tras las elecciones del 23J en 2023 en las que no superó ni en votos ni en escaños al PP.

De hecho, el PP logró 137 diputados frente a los 121 del PSOE. Y se aupó a la presidencia gracias al apoyo de Sumar, ERC, PNV, Junts, Eh Bildu, PNV y BNG. Lo que el propio Sánchez definió como gobierno progresista.

Han pasado ocho años desde que formara gobierno por primera vez. Y, pese a que las encuestas dicen que el bloque de derechas, formado por PP y Vox, esta vez logrará la mayoría absoluta, el propio Sánchez no descarta el sorpasso, tal como ha pasado en Brasil, por ejemplo.

“¿Cómo es posible que aguante tanta presión sin que aparentemente se inmute? ¿Eso es normal?”, le preguntó la periodista Susanna Griso, en el programa ‘Espejo Público’, al psiquiatra José Cabrera.

José Cabrera, en 'Cuarto Milenio'. Archivo

“Para mí tiene tres núcleos fundamentales”, le respondió el psiquiatra. “Uno, la resistencia como estrategia de supervivencia que está centrada en el yo, en un yo hipertrofiado”.

Y matizó: “Esto lo mamó de su madre. Su madre es su núcleo duro, que se hizo abogada a los 40 años”.

El segundo núcleo es la frialdad emocional. “Tiene a todos extasiados. No es un psicópata, ni un enfermo ni un trastornado”, remarcó.

Lo que tiene, según José Cabrera, es “una frialdad emocional que le hace controlar el escenario perfectamente”.

A lo que añadió: “A continuación de eso, lógicamente tiene ausencia total de cualquier criterio, moral, religioso o no, que le hace sentirse impune ante cualquier escenario”.

Con este bagaje, el psiquiatra no dudó en sintetizar la persona de Pedro Sánchez de la siguiente manera: “No es un enfermo, no es un trastornado. Ha nacido en la resistencia materna, ha sido educado en esos valores, y lo va a aguantar todo”.