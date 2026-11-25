Daniel, 29 años, electricista: "He ahorrado 15.000 € renovando el tejado de mi casa; al final me costó 1.800 €, no está mal"

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LO ESENCIAL Las claves Daniel Rojas, un electricista de 29 años, logra renovar el tejado de su vivienda antigua por 1.800 euros en lugar de los 15.000 que le pedían las empresas del sector. La reforma requirió retirar más de mil tejas a mano, desescombrar toneladas de cascotes y sustituir las vigas de madera dañadas por termitas por unas de hormigón. Afrontó jornadas de intenso trabajo físico junto a su familia, realizando 25 viajes al punto limpio para retirar los materiales viejos. Tras la exigente experiencia, el joven destacó en su canal de redes sociales 'Constructip' la importancia fundamental que tienen los peones en el sector de la construcción.

Daniel Rojas, electricista de 29 años y creador del canal Constructip, compartió en redes la reforma integral de su vivienda de 1860. El joven profesional decidió asumir por su cuenta la rehabilitación de la vieja cubierta tras comprobar los elevados presupuestos que cobraban las empresas especializadas del sector.

El operario detalló el enorme contraste económico logrado gracias a su propio trabajo manual y al apoyo familiar: "Al final me costó 1.800 euros el tejado a diferencia de una empresa que te cobra 15.000, pues no está mal". Una diferencia abismal que compensó todo el agotamiento acumulado.

La intervención sobre la estructura exigió retirar a mano más de mil tejas deterioradas y desescombrar toneladas de cascotes acumulados. Ante el mal estado del forjado original, Daniel decidió sustituir las vigas de madera atacadas por termitas e instalar vigas prefabricadas de hormigón para asegurar la estabilidad.

Durante la obra descubrió el grave deterioro oculto bajo la teja antigua, obligándole a cambiar el plan inicial: "Decidimos poner las tejas nuevas porque salen casi todas rotas, son 600 euros más y te olvidas". Aquella compra evitó futuros problemas de goteras y filtraciones con la lluvia.

El instalador afrontó jornadas maratonianas junto a su tío Joselito y su allegado José, bajando escombros mediante poleas artesanales hacia la furgoneta. El movimiento constante de decenas de sacos de mortero y rasillones cerámicos dejó exhausto al equipo antes de empezar la fase de impermeabilización con telas técnicas.

La dureza del tajo provocó momentos de puro agotamiento físico tras completar 25 portes hasta el punto limpio: "Tengo el cuerpo, los brazos, las piernas y la espalda reventados", confiesa. Esa fatiga refleja la exigencia real que implica acometer personalmente una obra de semejante envergadura.

Pese a la paliza, el electricista reivindicó el valor insustituible que desempeñan los peones y ayudantes en la construcción: "Esta semana me he dado cuenta más que nunca de que los peones son imprescindibles". Sin la colaboración familiar habría resultado inviable culminar la compleja faena a tiempo.

Ahorrar no es sencillo

El proyecto de Daniel refleja cómo la destreza técnica en oficios manuales permite sortear el encarecimiento de las reformas residenciales. Aprender a ejecutar trabajos de albañilería capacita a los jóvenes propietarios para rehabilitar inmuebles antiguos con presupuestos muy modestos frente a las tarifas del mercado libre.

La experiencia compartida en Constructip demuestra que el ahorro extremo exige una enorme dosis de sacrificio personal y respaldo familiar. Asumir tareas tan complejas sin recurrir a terceros solo es viable si se cuenta con conocimientos previos, herramientas profesionales y capacidad para resistir un desgaste descomunal.