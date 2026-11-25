Clara y su pareja viven en Nueva York y crean contenido en redes sociales para compartir su día a día. YouTube - Los Chous.

Clara, 29 años: "No vuelvo a España después de 7 años por la vivienda, en Estados Unidos sí he podido comprarme una casa"

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja murciana residente en Nueva York asegura que le ha resultado más fácil comprar una vivienda en Estados Unidos que en España gracias a la relación entre sueldos y precios. A pesar del elevado coste de vida en la Gran Manzana, afirman disfrutar de un mayor nivel de vida y una alta capacidad de ahorro en comparación con su ciudad natal. Estados Unidos es el tercer país del mundo con más residentes españoles, sumando más de 236.000 ciudadanos censados según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. Entre los principales inconvenientes destacan el sistema sanitario privado estadounidense, señalando el elevado coste de servicios como las ambulancias y su dependencia del empleo.

La dificultad para acceder a la vivienda está empujando a muchos jóvenes españoles a buscarse la vida en otros países. La mayoría emigran a países cercanos como Francia, pero Clara y José Carlos escogieron vivir en Nueva York.

Tras vivir durante casi 3 años en Londres, esta pareja murciana cruzó el gran charco para ganarse la vida en Estados Unidos. Y aunque un alquiler en la Gran Manzana se sitúa cerca de los 4.000 dólares de media, Clara defiende que es más fácil acceder a una vivienda que en España.

"En España no habríamos sido capaces de comprarnos una casa, y aquí lo hemos podido hacer", explica en uno de sus vídeos de YouTube. "Aquí es mucho más fácil acceder a la vivienda", afirma José Carlos. Y es que bajo su punto de vista, "es más fácil ahorrar en Estados Unidos".

"En comparación, la vivienda está más barata en Nueva York que en Murcia, teniendo en cuenta los sueldos", apunta antes de añadir: "Aquí tenemos un nivel de vida que está muy por encima de lo que tendríamos en Murcia".

A modo de ejemplo, José Carlos asegura que salen a comer fuera entre 3 y 4 veces por semana, y que aun así son capaces de seguir ahorrando. "No volvería a Murcia", afirma Clara con contundencia.

"No porque no me guste, ya que amo Murcia, pero sé que necesitaría una ciudad con muchos servicios que me ofreciera algo similar a Nueva York", matiza.

Pero su caso no es universal. Kelche es una vizcaína que también vive en la Gran Manzana. En su caso, la capacidad de ahorro es el principal motivo por el que se mudó a Estados Unidos. "Estoy ahorrando para volver a España y poder tener mejores opciones", expone en el mismo vídeo.

¿Cuántos españoles acoge EEUU?

El testimonio de estos tres españoles no es único. En Estados Unidos viven 236.394 personas con nacionalidad española, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.

De esta forma, el país norteamericano es el tercer destino favorito de los migrantes españoles. Tan solo es superado por Argentina (543.971) y Francia (329.548).

Pese a las posibilidades económicas que ofrece Nueva York, Clara confirma que también hay aspectos negativos: "Prefiero cien veces la sanidad pública española que la sanidad privada estadounidense".

"El seguro privado está totalmente vinculado a tu trabajo, así que si lo pierdes, también pierdes el derecho a recibir atención sanitaria", relata José Carlos.

A modo de ejemplo, Kelche confirma que un servicio de ambulancia cuesta unos 2.200 euros por milla.

"En España nadie tiene miedo a llamar a una ambulancia, y aquí sí", concluye.