Juan Carlos Monedero, 62 años: "Las personas que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Carlos Monedero criticó duramente a los votantes tras los malos resultados de Podemos en las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021, donde la formación quedó en quinto lugar con 10 escaños. El cofundador de Podemos dejó la dirección del partido en 2015 tras la polémica por el cobro de 425.000 euros por asesorías a países latinoamericanos e investigaciones sobre la financiación de la formación. En 2025, Monedero fue suspendido durante un año de sus funciones en la Universidad Complutense de Madrid por una falta muy grave de acoso sexista, acusación que él atribuye a denuncias falsas. Los sondeos actuales reflejan la fuerte caída de Podemos, con apenas un 1% de intención de voto en solitario y la posible pérdida del escaño de Irene Montero por Madrid.

Juan Carlos Monedero está lejos del ojo mediático político, especialmente después de sus escándalos en Podemos y las denuncias de acoso sexual e investigaciones que le alejaron del partido y de su cargo en la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, hubo un día en el que Monedero estaba a la cabeza de la formación morada en la cúpula del partido junto a Pablo Iglesias.

Así, durante las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021, Pablo Iglesias fue la apuesta de Podemos para competir contra Ayuso. Uno de los grandes defensores de Iglesias durante la campaña fue principalmente Monedero.

Aquel resultado electoral dio como ganador al PP de Ayuso con 65 escaños seguidos por Más Madrid (24), PSOE (24) y Vox (13). Podemos acabó quinto con tan solo 10 escaños.

Ante el desastre de los resultados, Monedero no tomó del todo bien la derrota y fue crítico con los votantes. “Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein”, aseguró en Cadena SER.

Crítico con los votantes

“Este es el día en que amanece la democracia muy golpeada en Madrid y hay el riesgo de que se nos incendie el país”, afirmaba el fundador de Podemos.

El resultado fue insuficiente para el objetivo de Pablo Iglesias, que acabó abandonando la política activamente.

Mientras, Podemos quedó debilitado con diferencias entre Yolanda Díaz e Ione Belarra. Tiempo después, Díaz acabaría formando la candidatura Sumar mientras que el partido fundado por Monedero e Iglesias, entre otros, caía aún más.

De cara al 29N, el último sondeo electoral de Sociométrica para EL ESPAÑOL da un 1% de intención de voto a Podemos en aquellas regiones donde se presenta en solitario.

Mientras, su gran aliado en Cataluña, ERC mantiene 9 escaños (2,4%), dos más de los que sacó el partido de Gabriel Rufián en 2023.

Con estos resultados, Irene Montero no llegaría a conseguir su escaño por Madrid.

Para comparar con su mejor resultado hace más de una década, en aquel entonces la formación morada llegó a conseguir 69 diputados en el Congreso. 42 fueron de Podemos en solitario y 27 de sus confluencias territoriales. Llegaron a ser tercera fuerza política.

Por su parte, Juan Carlos Monedero dejó la dirección de Podemos en 2015 después de cobrar unos 425.000 euros por asesorías realizadas a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. También protagonizó una serie de investigaciones sobre la financiación del partido.

Años después, en 2025, ya alejado de la primera línea del partido, Monedero fue sancionado en la UCM por una “falta muy grave” de acoso sexista a varias alumnas. El docente fue castigado con un año de suspensión de funciones.

No obstante, el cofundador de Podemos lo niega y lo atribuye a una campaña de “denuncias falsas” que buscan atacar su reputación.